Malatya'da Çekilen Zir-İ Cin Filmi Vizyona Girdi - Son Dakika
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Malatya'da Çekilen Zir-İ Cin Filmi Vizyona Girdi

01.07.2022 20:09

Çekimlerinin tamamı Malatya Cafana'da yapılan ve kadrosunun büyük kısmı Malatya'daki tiyatro oyuncularından oluşan  ‘Zir-i Cin’ filmi vizyona girdi. Defne Çoban, ilk kez bir filmde başrol olarak görev aldığını ifade ederek, “Bütün ekip gibi ben de çok mutluyum” dedi. Çoban, filmi çekerken çok korktuklarını belirterek, "Bu tarz şeylerin içerisine ilk kez giriyorum. Ben hayatımda hiç korku filmi izlemeden ilk defa bir korku filminde başrol oynadım" dedi.

Çekimlerinin tamamı Malatya Cafana'da yapılan ve kadrosunun büyük kısmı Malatya'daki tiyatro oyuncularından oluşan  'Zir-i Cin' filmi vizyona girdi. Defne Çoban, ilk kez bir filmde başrol olarak görev aldığını ifade ederek, "Bütün ekip gibi ben de çok mutluyum" dedi. Çoban, filmi çekerken çok korktuklarını belirterek, "Bu tarz şeylerin içerisine ilk kez giriyorum. Ben hayatımda hiç korku filmi izlemeden ilk defa bir korku filminde başrol oynadım" dedi.

Emre Pala'nın yazıp yönettiği 'Zir-i Cin' filminin yapımcılığını Hakan Yusufogulları ve Mesut Erbaş üstlendi. Defne Çoban, Mohamad Ahmad, Aleyna Sude Kahraman, Ogan Şenyolcu, Ömer Konakçı ve Mehmet Aydoğmuş'un rol aldığı film, 2019 yılında çekildi. 2020 yılı Haziran ayında vizyona girmeye hazırlanırken pandemi dolayısıyla iptal edilen film, tüm Türkiye'de aynı anda vizyona girdi.

"MALATYALI SİNEMASEVERLERİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Oyuncu Ömer Konakçı, 'Zir-i Cin' filminin 2019 yılında çekildiğini ancak pandemi dolayısıyla filmin bu yıl temmuz ayında vizyona girdiğini söyledi. Malatya'da çekimleri yapılan filmin oyuncularının da büyük kısmının Malatya'da tiyatro yapan isimlerden oluştuğunu kaydeden Konakçı, "Filmi çekerken korktuk. Biz de o korkuyu yaşadık. Filmin ikincisini de çekmeyi düşünüyorlar. Biz sinemaseverlerden özellikle de Malatyalı sinemaseverlerden destek bekliyoruz" dedi.

Filmin başrol oyuncusu Defne Çoban ise ilk kez bir filmde başrol olarak görev aldığını ifade ederek, "Bütün ekip gibi bende çok mutluyum" diye konuştu. Çoban, filmi çekerken çok korktuklarını belirterek, "Bu tarz şeylerin içerisine ilk kez giriyorum. Ben hayatımda hiç korku filmi izlemeden ilk defa bir korku filminde başrol oynadım. Benim için biraz zordu. Aynı zamanda çok da eğlendin. Çok samimi ve sıcak bir ortam vardı" dedi.

"KORKU FİLMİ İZLEMEDEN KORKU FİLMİNDE OYNADIM"

Oyuncu Mehmet Aydoğmuş ise, "Çok güzel bir proje oldu. Herkes canı gönülden işini yaptı. Nasip olursa bundan sonraki süreç izleyici kitlemize kaldı" diye konuştu. Oyuncu Rukiye Özmarasalı da Malatya'da çekilen bir filmde rol almanın gururunu yaşadığını ifade ederek, "Ben de bir korku filmi izlemeden korku filminde rol almış oldum. Bu filmle Malatya'mızı tanıtmış olacağız. Oyuncu kitlesinin de Malatya'dan olması bence şehrimiz için çok önemli. Beyaz perdede Malatya'nın gücünü belki korkutarak göstermiş olacağız" dedi.

Filmde Malatya'da tiyatro eğitimine başlayan ve sahne alan Suriyeli Mohamad Ahmad da rol aldı. İlk defa Malatya'da tiyatro oyunlarında sahne alan ve tiyatro severlerin ilgisini çeken Ahmad, ilk sinema deneyimini de yaşadı. Filmde aynı zamanda çekimin gerçekleştirildiği mahallede çobanlık yapan ve sinemaya ilgisi olan İsmail Ağzıküçük prodüksiyon amiri olarak görev yaptı.

FİLMİN KONUSU

Defne, İstanbul'da yaşayan Türkiye'nin önde gelen bir gazete şirketinde çok önemli haberlerin altına imzasını atan girişimci ve cesur bir gazetecidir. Ekip arkadaşlarıyla Malatya Film Festivali sonrası İstanbul dönüş yolunda ilerlerken Defne'nin ilgisini yolun kenarında duran bir tabela çeker. Bu tabela onu istemsizce köye sürükler. Defne ve arkadaşları daha köye ilk girdikleri andan itibaren garip olaylar yaşanır. Bu yaşanılan olaylar giderek çok daha fazla korkunç hal almaya başlar. Defne ve arkadaşları içine düştükleri bu durumdan kurtulmak için çözümler bulmaya çalışsalar da köyde yaşayan varlıklar olayları daha korkunç ve acımasız hale getirecektir.

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Kaynak: ANKA

Aydoğmuş, Türkiye, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya'da Çekilen Zir-İ Cin Filmi Vizyona Girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Çekilen Zir-İ Cin Filmi Vizyona Girdi - Son Dakika
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