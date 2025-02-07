Malatya'da Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Yürüyüş

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Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2 yılında, Malatya 6 Şubat Platformu tarafından Emeksiz Caddesi'nde "Sessiz Çığlık" yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte konuşan DEM Parti adına yürüyüşe katılan Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, "6 Şubat 2023'deki deprem evet bir afetti ama bu afetin felakete dönüşmesini tam bu iktidar sağladı. Hep söylemek lazım, işte karşımızda afetleri felakete, felaketi de Allah'ın lütfuna dönüştüren bir iktidar bir zihniyet var" dedi.

6 Şubat depreminin ikinci yılında, Malatya 6 Şubat Platformu tarafından "Sessiz Çığlık" yürüyüşü düzenlendi. Emeksiz Caddesi üst kavşağında toplanan vatandaşlar, "Deprem kader değildir", "Deprem değil rant öldürür", "Sesimi duyan var mı", "Rant için değil yaşam için" dövizleri eşliğinde caddenin sonunda yıkıntılardan temizlenmiş bir alana kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Malatya 6 Şubat platformu bileşenlerinin yanı sıra CHP ve DEM Partili milletvekilleri, KESK yürütme kurulu üyeleri, siyasi parti il, ilçe yöneticileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri yanı sıra vatandaşlar katılım sağladı.

"Bizleri öldüren doğal afetler değildir"

Eğitim- Sen Malatya şube başkanı Nevzat Millioğulları, "Bugün burada olmayıp, yüzlerini bizden yana dönmüş, kalpleri bizimle çarpan ve o gün bizim yanımızda olan, bütün yüreklere teşekkür ediyorum. Devletin önce kendi imkanlarıyla gelemediği o günlerde o ilk üç günden kendi imkanlarıyla yola çıkan, bizlere su getiren, bizlere ekmek getiren bireylere, Vanlılara, Erzincanlılara, Erzurumlulara, Sivaslılara teşekkürler. Doğan afetler oldu ve olmaya devam edecek. Bizleri öldüren doğal afetler değildir, sorumluluğunu yerine getirmeyen, liyakatli davranmayan, bilimsellikten uzak yönetimlerdir ve kurumlardır" dedi.

"Her biri geleceğe umutla bakan insanlardı"

DEM Parti adına yürüyüşe katılan Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, "Biri bir candı her biri bir hayattı, her biri geleceğe umutla bakan insanlardı. ve 6 Şubat günü afet dediler, kader dediler ve bu kader karşısında binlerce insanın toprağa düşmesine sebep oldular. 6 Şubat 2023'deki deprem evet bir afetti ama bu afetin felakete dönüşmesini tam bu iktidar sağladı. Hep söylemek lazım, işte karşımızda afetleri felakete, felaketi de Allah'ın lütfuna dönüştüren bir iktidar bir zihniyet var" diye konuştu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, "6 Şubat itibarıyla insanlar enkaz altında çığlık çığlığa vefat etti. Kimi soğuktan öldü. Askeri sahaya süremeyenler, günlerce insanlar enkaz altında kurtarılmayı bekledi. Bunun altını çizmek lazım. 54 bin 780 kişi AK Parti döneminde çeşitli cinayetlerde ölmüş. Soma'da, Sakarya'da, Çorlu'da, depremde 54 bin 780 kişi ölmüş ama bir tane istifa yok. Bu kadar felakette istifa etmeyen, utanmayanlara karşı tek bir çözüm var. Bu iktidarı değiştirmek, bu düzeni değiştirmek" ifadelerine yer verdi.