Malatya'da Feride Kaya cinayeti davasının ilk duruşması 28 Ocak 2027'ye ertelendi - Son Dakika
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Malatya'da Feride Kaya cinayeti davasının ilk duruşması 28 Ocak 2027'ye ertelendi

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Malatya\'da Feride Kaya cinayeti davasının ilk duruşması 28 Ocak 2027\'ye ertelendi
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Malatya\'da Feride Kaya cinayeti davasının ilk duruşması 28 Ocak 2027\'ye ertelendi
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Malatya'da eski eşi Feride Kaya'yı öldürmekle suçlanan Hüseyin Karakaya'nın davasının ilk duruşması 28 Ocak 2027'ye ertelendi. Duruşma sonrası aile ve kadın hakları savunucuları adalet çağrısı yaptı; avukatlar sanığın iddialarına ve haksız tahrik indirimi çabasına tepki gösterdi.

(MALATYA) - Malatya'da eski eşi Feride Kaya'yı öldüren Hüseyin Karakaya'nın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Malatya'da 11 Mayıs 2026 tarihinde 35 yaşındaki Feride Kaya, işe gitmek üzere evinden ayrıldığı sırada boşandığı eşi Hüseyin Karakaya tarafından öldürülmüştü.

Olayın ardından tutuklanan Hüseyin Karakaya, hakkında açılan davanın ilk duruşması, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Karakaya, Feride Kaya'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşma 28 Ocak 2027 tarihine ertelendi.

Duruşmanın ardından Feride Kaya'nın ailesi ve kadın hakları savunucuları, adalet çağrısında bulundu. Kaya ailesinin avukatı Elif Kuruoğlu, kadın cinayetlerinde öldürülen kadınların yaşamlarının ve kimliklerinin yargılama sürecinde tartışma konusu yapılmasına tepki gösterdi.

Kuruoğlu, "Eski eşi tarafından canice katledilen Feride Kaya, her kadın cinayetinde olduğu gibi namussuzlukla suçlanıyor. Feride artık konuşamıyor, konuşamaz. Ama biz Feride için asla susmadık, susmayacağız da. Kadın cinayetlerinin son bulması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm kız kardeşlerimiz için el ele, hep beraber bu kavganın peşinden koşmaya devam edeceğiz. Bugün Feride'ydi, yarın başkalarının olmaması için de yine elimizden geleni yapacağız. Adalet yerini bulacak" dedi.

Malatya Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Dilber Yalçınkaya da sanığın savunmasında dile getirdiği iddialara tepki göstererek,  "Malatya Barosu olarak da bu dosyayı yakından takip edeceğiz. Süreci anbean avukatlarımızla beraber takip ediyor olacağız. Her sanık gibi yine bir dosyada bir kadın namusuyla suçlanmakta. Bu şekilde haksız tahrik indiriminden yararlanılmaya çalışılmakta. Biz süreci yakından takip ederek gerekli müdahalelerde bulunacağız" diye konuştu.

Feride Kaya'nın dedesi Memet Kaya, adaletin sağlanmasını beklediklerini belirterek, "İnşallah adalet yerini bulur. İnşallah başka kadınlarımız, bayanlarımız, hanımefendilerimiz bu gibi şeylere maruz kalmazlar" ifadelerini kullandı. Feride Kaya'nın kardeşi Abdullah Kaya ise ablasının hakkını savunmayı sürdüreceklerini ifade ederek, "Ablam belki gelemez ama biz buradayız. Onu savunuyoruz. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

İDDİANAMEDEN...

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cinayetin öncesine ve sonrasına ilişkin kamera görüntüleri, PTS kayıtları, sanığın soruşturma aşamasındaki ifadesi, tanık beyanları ve adli tıp raporları değerlendirildi.

Sanığın cinayeti önceden planlamadığı yönündeki savunması ile dosyadaki delillerlin karşılaştırıldığı iddianamede, Savcılık, Karakaya'nın aldatıldığını iddia ettiği olayları boşanma sürecinde öğrendiğini, cinayeti ise yaklaşık sekiz ay sonra işlediğini belirtti. Bu süre içerisinde sanığın olayları değerlendirme imkanı bulunduğuna dikkati çekildi.

Karakaya'nın cinayet sabahı eski eşinin evinin çevresinde dolaşması, dolmuşu takip etmesi, aracında tüfek bulundurması ve daha önce ölüm tehdidinde bulunduğuna ilişkin aile beyanları birlikte değerlendirildi. Savcılık, sanığın "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Kaynak: ANKA
Hüseyin Karakaya3. SayfaMalatyaKadınYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Feride Kaya cinayeti davasının ilk duruşması 28 Ocak 2027'ye ertelendi - Son Dakika
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