Malatya\'da KESK Üyeleri Tanışma Toplantısında Buluştu

Malatya'da KESK üyeleri, tanışma toplantısında bir araya geldi. Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğulları, "Eğitimciler olarak hak ve adalet öğretirken önce kendi hak ve adaletimizi aramayı bileceğiz" dedi.

KESK Malatya üyeleri tarafından bugün tanışma toplantısı düzenledi. Devlet Demiryolları Lokali'nde düzenlenen tanışma toplantısında konuşan Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğulları, "Eğitim Sen ve KESK'e bağlı şubelerin yönetim kurulları olarak bir araya geldik. Birlikte yürüteceğimiz mücadeleyle ilgili neler yapacağız ve neleri göze alacağız o amaçla toplandık" dedi.

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRETMENLERE KATKI SAĞLANMALI"

Millioğulları, Eğitim Sen Malatya Şubesi olarak öğretmenlerin içerisinde bulundukları psikolojinin kendilerini en çok ilgilendiren konu olduğuna dikkat çekti. Özellikle deprem bölgesindeki öğretmenlerin içerisindeki psikolojiyi yerel yöneticilerin gideremeyeceğini ifade eden Millioğulları, "Bölgesel bir yıkıntı oluştu. Bu bölgedeki bütün yöneticiler dahil olmak üzere herkes aynı psikoloji içerisinde bulunuyor ama öğretmenlerin ayrı bir yanı var; yaşamı tekrar canlandırmaları gerekiyor. Yaşamı canlandırmaları için de kendi psikolojilerinin iyi olması gerekiyor" dedi.

Millioğulları, öğretmenlerin psikolojilerinin düzelmesi için esas çözümün siyasal erkte olduğunu kaydederek, sadece öğretmenlerin değil deprem bölgesinde bütün çalışanlara birkaç yıl gerek ekonomik gerekse de sosyal yönden katkı sağlanması gerektiğini dile getirdi. Deprem bölgesinde çalışanların sosyal yaşantılarına yer açılmasının psikolojilerinin düzelmesi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Millioğulları, "Bu yapılırsa hem Malatya hem de bu bölgede çalışanlar için bir canlanma olur. Bizde yeni yönetim olarak insanları önceleyen bir yapımız var. Alandaki çalışanların günlük hayatlarına dokunmak istiyoruz. Hayatlarına dokunabildiğimiz sürece hem günlük hayatta hem de çalışma hayatında var olacağız" diye konuştu. Millioğulları, eğitimciler olarak hak ve adalet öğretirken önce kendi hak ve adaletlerini aramayı bileceklerini de sözlerine ekledi.