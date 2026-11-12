Malatya'da TCDD lojman işçileri 3,5 aydır ücret alamıyor, 100 milyon lira alacak var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Malatya'da TCDD lojman işçileri 3,5 aydır ücret alamıyor, 100 milyon lira alacak var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Malatya\'da TCDD lojman işçileri 3,5 aydır ücret alamıyor, 100 milyon lira alacak var
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Malatya\'da TCDD lojman işçileri 3,5 aydır ücret alamıyor, 100 milyon lira alacak var
Haber Videosu

Malatya'da TCDD lojman inşaatında çalışan işçi, taşeron ve tedarikçiler, yüklenici firma sahibinin ölümü sonrası yaklaşık 3,5 aydır ücret alamıyor. Çalışanlar, 100 milyon liraya yaklaşan alacak için TCDD 5. Bölge Müdürlüğü önünde çözüm istedi.

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya'da TCDD lojman inşaatında çalışan işçiler, taşeronlar ve tedarikçiler, yüklenici firma sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından yaklaşık 3,5 aydır ücretlerini alamadıklarını dile getirdi.

Malatya'da TCDD 5. Bölge Müdürlüğü için yapılan lojman inşaatında görev alan işçiler ve taşeron firma yetkilileri, aylardır ödeme alamadıkları gerekçesiyle bölge müdürlüğü önünde bir araya geldi. Ankara merkezli yüklenici firmanın sahibinin hayatını kaybetmesinin ardından muhatap bulamadıklarını belirten çalışanlar, biriken alacaklarının ödenmesini talep etti.

Şantiye Şefi Şükrü Bingöl, yaklaşık 3,5 aydır maaş alamadığını belirterek, işçilerin yanı sıra taşeronların ve malzeme tedarikçilerinin de ödeme beklediğini belirtti. Bingöl, toplam alacağın 100 milyon liraya yaklaştığını ifade etti.

İnşaatın yüzde 90'ının tamamlandığını dile getiren Bingöl, yetkililerden işin tasfiye edilerek başka bir firmaya devredileceği yönünde bilgi aldıklarını aktardı. Bu durumun mağduriyetlerini artıracağını savunan Bingöl, mevcut ekibin çalışmayı sürdürmesini ve ödemelere ilişkin çözüm üretilmesini istedi.

"EVİMİ, ARABAMI SATTIM"

Projenin taşeron firma yetkilisi Ali Ulu ise 76 işçi çalıştırdığını; yemek, sigorta ve malzeme giderlerinin kendi imkanlarıyla karşılamaya çalıştığını anlattı.

Ulu, "Evimi sattım, arabamı sattım, her şeyimi sattım. Üstüne bir de borçlandım. Hala borçlarımı kapatamadım. Şu anda işçilerimin telefonlarını açamıyorum. Gece gündüz iki telefonum da susmuyor. Artık insanlara paranız gelecek diyemiyorum" dedi.

TCDD yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde kendisine yüklenici firmanın muhatap gösterildiğini ileri süren Ulu, firma sahibinin hayatını kaybetmesi nedeniyle çıkmaza girdiklerini ifade etti.

Ulu, "Bana diyorlar ki 'Senin muhatabın müteahhit'. Ben de diyorum ki 'Bu adam öldü, gidip mezardan mı çıkaracağım?' Bu kadar borcu nasıl ödeyeceğim?" dedi.

Zorlu hava koşullarında çalışarak inşaatın büyük bölümünü tamamladıklarını vurgulayan Ulu, kendisinin ve işçilerinin emeğinin karşılığını alamadığını söyledi. Bölge müdürlüğü önünde taleplerini dile getiren çalışanlar, projenin devamına ilişkin süreçte biriken alacaklarının da çözüme kavuşturulmasını istedi.

Kaynak: ANKA
Yerel HaberlerEkonomiMalatyaUlaşımGüncelYerelTcddSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok Büyük organizasyon iptal edildi Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok! Büyük organizasyon iptal edildi
Galatasaray’ın yıldızına talip yağıyor Sonuncusu Napoli Galatasaray'ın yıldızına talip yağıyor! Sonuncusu Napoli
Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar Rahatsız olduğu olaya bakın Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar! Rahatsız olduğu olaya bakın
Berdan Mardini’nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları Berdan Mardini'nin gül yağı fabrikası büyüyor: Sırada market rafları
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Eski korumasından Necmi Kadıoğlu’nu zora sokacak iddialar Eski korumasından Necmi Kadıoğlu'nu zora sokacak iddialar
Okulda bu da oldu Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
Eski Fenerbahçelinin intiharından önce bıraktığı not 17 yıl sonra ortaya çıktı Eski Fenerbahçelinin intiharından önce bıraktığı not 17 yıl sonra ortaya çıktı
17:00
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri Onlarca polis aracı bölgede
Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri! Onlarca polis aracı bölgede
16:57
Adı yasak aşk iddialarına karışan Nvidia CEO’su Jensen Huang istifa etti
Adı yasak aşk iddialarına karışan Nvidia CEO’su Jensen Huang istifa etti
16:46
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
16:17
Muslera’nın eldivenleri asacağı iddia edildi: Gözler 28 Kasım’da
Muslera'nın eldivenleri asacağı iddia edildi: Gözler 28 Kasım'da
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
15:15
İnfial yaratan görüntü İşte o şehir magandalarına verilen ceza
İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
15:13
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis’e sundu
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu
15:03
Okulda bu da oldu Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
15:03
Eski korumasından Necmi Kadıoğlu’nu zora sokacak iddialar
Eski korumasından Necmi Kadıoğlu'nu zora sokacak iddialar
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
14:09
Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar Rahatsız olduğu olaya bakın
Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar! Rahatsız olduğu olaya bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 17:05:48. #7.12#
SON DAKİKA: Malatya'da TCDD lojman işçileri 3,5 aydır ücret alamıyor, 100 milyon lira alacak var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android