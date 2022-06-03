Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Kantarcı: "Eski Hafızayı Silip Yerine Yenisini Yapmak Anlamsız ve Garabet"

Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı, Sümer İlkokulu, İnönü Stadı ve Atatürk Spor Salonu gibi kent için önemi bulunan yerlerin yıkıldığını, yerine yapılan binalara farklı isimler verildiğini söyledi. Kantarcı, "Eski hafızayı silip yerine yenisini yapmak bize anlamsız ve garabet geldi" dedi.

Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı, kentte yıkılan binalarla ilgili açıklama yaptı. Yıkılan Sümer İlkokulu, İnönü Stadı, Atatürk Spor Salonu'nu örnek veren Kantarcı, "Son yıllarda şehrimizde maalesef böyle bir moda oldu. Yıkılan yerlerin isimleri bir bir değiştirilerek yerine yeni isimler konmaya başladı" dedi.

"ESKİ HAFIZAYI SİLİP YERİNE YENİSİ YAPMAK GARABET GELDİ"

Sümer İlkokulu'nun Cumhuriyet'in ilk yıllarında Malatya ekonomisine, kültürüne, kentin her türlü etkinliğine katkı sağlayan Sümerbank'ın çalışanları için yapılan bir okul olduğunu ifade eden Kantarcı şunları söyledi:

"Sümer İlkokulu, 24 Ocak 2020 depreminde hasar gördüğü söylenerek yıkıldı. Bu olabilir. Fakat yerine yapılan okulun ismi de 'Diniye Çalık' olarak değiştirildi. Bu durum bizi resmen şaşırttı. Bu okul, 80 yıllık bir dönemi kapsıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Malatya ekonomisine, kültürüne, kentin her türlü etkinliğine Sümerbank çalışanları için yapılan bir okuldu. O bölgede yaşayan insanların çocukları Sümer İlkokulu'na gidiyordu ve yüz binlerce insanın o okulda anısı var. O nedenle okulun isminin değiştirilmesi bizim garibimize gitti. Tabii ki okulu yaptıran insanlara saygımız var. Okulun yaptırılmasına katkı sağlamışlardır, isimlerin yaşatılmasını istemişlerdir ama 'Diniye Çalık Sümer İlkokulu' olamaz mıydı? Eski hafızayı silip yerine yenisini yapmak bize anlamsız ve garabet geldi.

"YIKILIP, FARKLI BİR İSMİN VERİLMESİ ANLAMSIZ"

Defalarca İnönü Stadı'nın yıkılmaması gerektiğiyle ilgili yazılar yazarak, televizyon programları yaptığını dile getiren Kantarcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tescillenen binaların 100, 200 ya da bin yıllık olmasına gerek yok. Tescilli binaların bir özelliği de içerisinde insanların anılarının olmasıdır. Malatya'da İnönü stadıyla ilgili anısı olmayan bir tane insan göremezsiniz. Futbolla ilgili olmayan bir insanın bile çocukluğunda 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos törenlerindeki etkinliklerde o stada gitmişlikleri ve oturmuşlukları vardır. Birçok insanın o statta anısı vardır. İnsanlar bunun farkında değiller. Bu anıları yıkıyorlar. Anıların yıkılması insanları çok tehlikeli bir noktaya götürür. Bir de İsmet İnönü seversiniz, sevmezsiniz bu memleketin bir insanıdır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında Kurtuluş Savaşı'nda çok büyük kahramanlıkları var. Bu insanın isminin verildiği stadın yıkılıp, yerine 'Yeni Malatya Stadyumu' isminin verilmesi anlamsızdır."

Kantarcı, Atatürk Spor Salonu'nun yıkılmasıyla ilgili ise, "Burada da Atatürk isminin silinmesi söz konusu. Bu da şok büyük bir yanlış. Allah aşkına Merkez Kapalı Spor Salonu ne demek? Bu konuda konuşmaktan bile utanıyorum" dedi.