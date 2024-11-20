Malatya Kuru Kayısı İhracat Hedefleri Artıyor - Son Dakika
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Malatya Kuru Kayısı İhracat Hedefleri Artıyor

Malatya Kuru Kayısı İhracat Hedefleri Artıyor

MTB, 2025'te 100 bin ton kuru kayısı ihracatı ile 750 milyon dolar gelir hedefliyor.

20.11.2024 20:03
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Haber: Duran Özkan

(Malatya)- Malatya Ticaret Borsası (MTB), Türkiye'nin ve Malatya'nın en önemli ihraç ürünü olan kuru kayısıda 2025 yılında 100 bin ton ihracat ile 750 milyon dolar gelir hedefliyor. MTB Başkanı Ramazan Özcan, "Özellikle fiyat istikrarını koruyarak 2024 yılının aralık ayı itibarı ile ihracatta 50 bin tonu yakalamayı planlıyoruz" dedi.

Hollanda'ya ihraç edilen kuru kayısıda, okratoksin maddesine rastlanması nedeniyle kayısıların iade edilmesi sonrası sosyal medyada gündeme gelen tartışmalarla ilgili ANKA Haber Ajansı'na konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "Kayısı, Türkiye'nin milli ürünlerinden bir tanesi ve ihracat ürünü. Biz ürettiğimiz bu ürünün yüzde 90'ınını ihraç ediyoruz. Kuru üzüm ve kuru incir gibi kayısı gibi bunlar Türkiye'nin stratejik ve prestij ürünleri. Burada özellikle sosyal medyada, farklı yerlerde, basında kayısı ile ilgili veya diğer ürünle ilgili yapılan açıklamalara biraz daha dikkat edilmesini buradan rica ediyoruz" dedi.

"Ekim ayında 9 bin 246 ton kayısı ihracatı gerçekleşti"

Özcan, sözlerine şöyle devam etti:

"6 Şubat depreminden bu yana şehir hem fiziki yıkımlarla beraber psikolojik harp veriyor Malatya. Tabi kayısı şehrin ve bölgenin önemli bir tarım ürünü olma hususunda biraz daha öne çıktı. Depremden bu yana ihracatımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ekim ayında Malatya'dan toplam 9 bin 246 ton kuru kayısı ihracatı yapılarak 44 milyon 352 bin dolar gelir elde edildi. Özellikle üç aylık döneme baktığımızda özellikle Ağustos 2024'ten tarihinden bu yana, üç aylık, üç çeyrek diye adlandırdığımız süreye de baktığımız zaman toplamda 25 bin tonun üzerinde kayısı ihraç edilerek 125 milyon doların üzerinde gelir sağlandı. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, ihracatta yaklaşık 7 bin ton artış görüldü.

"2025 Yılında 750 milyon dolar gelir bekliyoruz"

Bu başarıda, pandemi döneminde kayısının besin değerleri ve sağlık açısından önemi, kıymetli olduğu defaten gündeme gelmişti. Yeni tüketici kitlelerine ve pazarlara ulaşma çalışmaları da devam ediyoruz. Özellikle fiyat istikrarını koruyarak 2024 yılının aralık ayı itibarıyla ihracatta 50 bin tonu yakalamayı planlıyoruz. Ayrıca 2025 yılı Temmuz ayı sonuna kadar hedeflediğimiz ihracat rakamı 100 bin ton ve bununla beraber 750 milyon dolar gelir hedefliyoruz. Daha önce belirlenen 500 milyon dolarlık hedefimizi yakaladık şimdi 750 milyon dolar hedef üzerinden ihracatımız devam ediyor.

"Okratoksin kayısıda çok rastlanan bir problem değil"

Son günlerde kamuoyunda özellikle sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde gıdayla ilgili sosyal medya ağlarında bize de haber ulaştı. Bizde bu konuda açıklama yapmıştık. Okratoksin kayısıda rastlanan bir hastalık türü değil. Yani binde bir, yüzde bir ihtimalle aslında sadece natürel üründe görülebilen bir sıkıntı. Ama bunu böyle kamuoyunda özellikle Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinde ihracat durdu gibi algıyla sorunu yönetmeye çalışan bir takım sosyal medya grupları aslında burada işgüzarlık ediyorlar. Mutlaka okratoksin ile her fırsatta gerekli tedbirleri alıyoruz. Kayısıda çok rastlanan görünen bir problem değil bu. Uzun yıllardır ilk defa karşımıza çıktı. Bu durum ihracatı durduracak bir sebep değil.

"Ürettiğimiz ürünün yüzde 90'ınını ihraç ediyoruz"

Kayısı, Türkiye'nin milli ürünlerinden bir tanesi ve ihracat ürünü. Biz ürettiğimiz bu ürünün yüzde 90'ınını ihraç ediyoruz. Kuru üzüm ve kuru incir gibi kayısı gibi bunlar Türkiye'nin stratejik ve prestij ürünleri. Burada özellikle sosyal medyada, farklı yerlerde, basında kayısı ile ilgili veya diğer ürünle ilgili yapılan açıklamalara biraz daha dikkat edilmesini buradan rica ediyoruz. Bunu önemsemek zorundayız. Ama bu hususta çok daha dikkatli olunması gerektiğinin de farkındayız. Bu kuru kayısıda görülen bir hastalık değil. Kuru kayısımızın ihracını etkileyecek bir noktada da değil.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Malatya, İhracat, Yerel, Dünya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Malatya Kuru Kayısı İhracat Hedefleri Artıyor - Son Dakika

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