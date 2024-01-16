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Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde Gazeteciler Buluştu - Son Dakika
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Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde Gazeteciler Buluştu

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte kentteki gazeteciler bir araya geldi. 10 Ocak Çalışanlar Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen sabah kahvaltısına basın mensupları ve Malatya Girişim Gurubu yönetimi katıldı. AVM Genel Müdürü Coşkun Güvenç, etkinlikte yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yılın zorluğuna vurgu yaparak, depremde Malatya'nın büyük zorluklar yaşadığını ve Malatya Park olarak depremzedelere hizmet verdiklerini belirtti. Ayrıca, basın mensuplarının da zor şartlar altında halkı bilgilendirme adına büyük gayretler gösterdiğini ve hayatını kaybeden gazetecilere rahmet diledi. Genel Müdür Güvenç, gazetecilerin toplumun vicdanı olduğunu vurgulayarak, çalışan gazetecilerin şartlarının iyileşmesini umduğunu ifade etti.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi\'nde Gazeteciler Buluştu
16.01.2024 - 11:37,
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Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte kentteki gazeteciler bir araya geldi.

10 Ocak Çalışanlar Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen sabah kahvaltına kentteki basın mensupları ile Malatya Girişim Gurubu yönetimi katıldı.

Malatya Park Meydanda yer alan Sarayaltı Restoranda gerçekleşen buluşmada konuşan AVM Genel Müdürü Coşkun Güvenç, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gecikmeli de olsa Malatya'mızın güzide basın mensupları ile bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduğumu iletmek istiyorum" dedi.

Geride bıraktıkları 2023 yılının hem Malatya hem de bölge açısından çok zorlu bir yıl olduğunun altını çizen Coşkun, "6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il arasında en çok etkilenen illerin başında şüphesiz ilimiz gelmekte. Asrın felaketi diye adlandırılan bu afette büyük zorluklar yaşadık hep birlikte. Yoğun kış şartlarında yaşanan bu felaket ile birlikte bizlerde Malatya Park olarak kapılarımızı depremzedelere açtık ve ilk günden itibaren Malatyalıların hizmetinde olduk. Malatya Girişim Grubu, AVM, otel, ofis ve konut gibi tüm imkanları seferber ettik. O günden bugüne kadar Malatya Park ve meydanı ile ticari alanlarımızı da Malatyalılara her şartta hizmet vermektedir" şeklinde konuştu.

Bu süreçte basın mensuplarının da zor şartlar altında halkı en doğru şekilde bilgilendirme adına büyük gayretler gösterdiğini ifade eden Güvenç, "Yaptığınız haberlerle bu sürece sunduğunuz katkı da takdire şayandır. 11 ili etkileyen depremde 25 gazeteci arkadaşımız enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da hayatlarını kaybeden gazeteci arkadaşlarımıza buradan tekrar rahmet diliyor geride kalan yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Yine yılın son aylarında vuku bulan İsrail zulmü ile birlikte Filistin'de binlerce masum insan katledilirken orada da son bilgilere göre 110'un üzerinde gazeteci İsrail'in bombaları ile hayatını kaybetti. Amaçları sadece dünyayı yaşanan zulümden haberdar etmek isteyen gazetecilerin öldürülmesini kınıyor, biran önce ateşkes sağlanması için gerekli adımların atılmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Basının toplumun vicdanı olduğunu da kaydeden Genel Müdür Güvenç, "Umuyorum ki çalışan gazetecilerimizin de şartları iyileşmiş olur. Çünkü Gazeteciler, her daim zor ve güçlüklerle dolu bir meslek icra ediyorlar. Siyasette, sporda, hastanede, adliyede, sokakta, barışta ve dünyanın çeşitli yerlerindeki savaşlarda; yani nerede bir haber varsa, gazeteciler hep orada oluyor. Bugün burada bir arada olmamıza vesile olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde doğru, hızlı ve tarafsız haber alma hakkının temsiliyetinde fedakarca çalışan basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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