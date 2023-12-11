Maltepe Belediyesi, Maltepeli vatandaşları balık ekmek şenliğinde buluşturdu

Maltepe Belediyesi, Maltepeli vatandaşları mahallelerinde İstanbul'un ünü dünyaya yayılan balık ekmek geleneğiyle ve lezzetiyle buluşturmaya başladı.

Balık Ekmek Şenliği'nin ilki dün Fındıklı Mahallesi'nde TOKİ Okul yanında düzenlendi. Ücretsiz düzenlenen şenliğe Maltepeli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Şenliğe katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç balık tezgahını başına geçip vatandaşlara balık ekmek pişirip ikram etti. Şenliğe Tüm Sinop Dernekleri Federasyonu, Çankırı Dernekler Federasyonu, Pelit Ovası Çevre Köyleri, Çerkeş Dernekler Birliği ve Sinop Aile Dostluk Eğitim Kültür Derneği de katıldı. Şenliğe yöresel müzikler ve halk oyunları da renk kattı. Sunuculuğunu Sevda Yüksel'in üstlendiği şenlikte sanatçı İzzet Aydın, şair- sunucu Zeynel Parmaksız, Uğur Altuner ve davul zurna ekibi sahne aldı. Maltepeliler, sanatçıların seslendirdiği türkülere ve şarkılara eşlik ederek keyifli bir gün geçirdi. Şenliğe Maltepe'nin diğer mahallelerinde önümüzdeki günlerde devam edilecek.