 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Maltepe Belediyesi, Maltepeli vatandaşları balık ekmek şenliğinde buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe Belediyesi, Maltepeli vatandaşları balık ekmek şenliğinde buluşturdu

Maltepe Belediyesi, Maltepeli vatandaşları İstanbul'un ünü dünyaya yayılan balık ekmek geleneğiyle buluşturmak için düzenlediği şenlikte bir araya getirdi. Şenlikte balık ekmek pişirilip ikram edilirken, yöresel müzikler ve halk oyunları da renk kattı.

Maltepe Belediyesi, Maltepeli vatandaşları balık ekmek şenliğinde buluşturdu
11.12.2023 - 19:16,  Güncelleme: 19:17
Abone Ol

Maltepe Belediyesi, Maltepeli vatandaşları mahallelerinde İstanbul'un ünü dünyaya yayılan balık ekmek geleneğiyle ve lezzetiyle buluşturmaya başladı.

Balık Ekmek Şenliği'nin ilki dün Fındıklı Mahallesi'nde TOKİ Okul yanında düzenlendi. Ücretsiz düzenlenen şenliğe Maltepeli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Şenliğe katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç balık tezgahını başına geçip vatandaşlara balık ekmek pişirip ikram etti. Şenliğe Tüm Sinop Dernekleri Federasyonu, Çankırı Dernekler Federasyonu, Pelit Ovası Çevre Köyleri, Çerkeş Dernekler Birliği ve Sinop Aile Dostluk Eğitim Kültür Derneği de katıldı. Şenliğe yöresel müzikler ve halk oyunları da renk kattı. Sunuculuğunu Sevda Yüksel'in üstlendiği şenlikte sanatçı İzzet Aydın, şair- sunucu Zeynel Parmaksız, Uğur Altuner ve davul zurna ekibi sahne aldı. Maltepeliler, sanatçıların seslendirdiği türkülere ve şarkılara eşlik ederek keyifli bir gün geçirdi. Şenliğe Maltepe'nin diğer mahallelerinde önümüzdeki günlerde devam edilecek.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Maltepe Belediyesi, İstanbul, Maltepe, Ekmek, Etkinlikler, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maltepe Belediyesi, Maltepeli vatandaşları balık ekmek şenliğinde buluşturdu - Son Dakika


22:13
Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, 'Yine ölmedim' paylaşımı yapmış Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, "Yine ölmedim" paylaşımı yapmış
21:50
Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30
Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29
Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak

Son Dakika
22:13 Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, "Yine ölmedim" paylaşımı yapmış
21:50 Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30 Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29 Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:31 Bodrum'da çöp konteynerinin yanında tüm derisi yüzülmüş tilki bulundu
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 22:33:32. #1.12#
SON DAKİKA: Maltepe Belediyesi, Maltepeli vatandaşları balık ekmek şenliğinde buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement