Maltepe'de Deprem Tatbikatı: 300 Bin İnsan Riskte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Maltepe'de Deprem Tatbikatı: 300 Bin İnsan Riskte

Maltepe\'de Deprem Tatbikatı: 300 Bin İnsan Riskte
17.08.2025 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 Ağustos depreminde Maltepe'de yapılan tatbikatta 300 bin kişi risk altında olduğuna dikkat çekildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 17 Ağustos Marmara depreminin 26'ıncı yılında deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikatta enkazdan yaralılar kurtarılırken, TULPARS Arama Kurtarma Derneği Başkanı Ziya Gökalp Şahin ilçede 300 bin insanın risk altında olduğunu söyledi.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 26. yıl dönümünde TULPARS, MARSAR, AFAD ve MAK işbirliğinde deprem tatbikatı düzenlendi. Tatbikat kapsamında Küçükyalı Metro İstasyonu'nda toplanan ekipler, ardından sirenler eşliğinde tatbikat alanına intikal etti. Tatbikatta senaryo gereği hasar alan binada mahsur kalan 2 yaralı vatandaş kurtarıldı.

TULPARS Arama Kurtarma Derneği Başkanı Ziya Gökalp Şahin yaptığı açıklamada, "Maltepe'de 29 binin üzerinde konut var. Bunların 14 bini 40 yaş ve üzeri. Yani 7 ve üzeri büyüklüğünde bir depremde kesin yıkılacak gözüyle bakılan binalar. İlçemizin nüfusu 600 bin. Yaklaşık 300 bin insanın hayatı risk altında" diye konuştu.

Şahin, İstanbul'un büyük bir afetin eşiğinde olduğunu hatırlatarak, "Afetlerde hız inanılmaz önemli. Olaya hızlı müdahale etmeniz çok daha fazla can kurtarmanızı sağlıyor. Bu noktada da bugün Maltepe'de hareket kabiliyetini genişletmek adına büyük bir adım attık. Umarım tekrarı gelir" dedi.

"Maltepe'de 300 bin insanın hayatı risk altında"

Gökalp, muhtemel bir depremde Maltepe'de 14 bin binanın risk taşıdığını ve ilçede yaşayan 300 bin insanın hayatlarının riskte olduğunu söyleyerek, "Bu şehir yıkılırsa ülkenin dörtte biri çok ciddi bir kaosla, çok ciddi olumsuzluklarla karşı karşıya kalacak. Bu şehirde yaşayan herkesin arama kurtarma gönüllüsü olması şart. Bu artık kaçınılmaz bir gerçek. Herkes arama kurtarma eğitimini almak, evinde ve iş yerinde gerekli önlemleri almak zorunda. Ancak bu şekilde ayakta kalabiliriz. Şu an bulunduğumuz ilçe Maltepe'de 29 binin üzerinde konut var. Bunların 14 bini 40 yaş ve üzeri. Yani 7 ve üzeri büyüklüğünde bir depremde kesin yıkılacak gözüyle bakılan binalar. İlçemizin nüfusu 600 bin. Yaklaşık 300 bin insanın hayatı risk altında. Benzer tablo İstanbul'un 39 ilçesinde de mevcut. Her ilçeden 100 bin can kaybını düşünürsek, bu sadece İstanbul için 3 milyon 900 bin ölüm demek. Marmara Bölgesi de eklendiğinde rakamlar inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Hepimiz önlem almalıyız, afetlere hazırlanmalıyız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Deprem Tatbikatı, Yerel Haberler, Güvenlik, istanbul, Marmara, Maltepe, Deprem, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Maltepe'de Deprem Tatbikatı: 300 Bin İnsan Riskte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Öldüresiye dövülen kadın mahkeme heyetini bile şaşırttı Öldüresiye dövülen kadın mahkeme heyetini bile şaşırttı
Bu peynir ne çürüyor ne kuruyor 5 ay sonra mağaralardan şenlikle çıkarılacak Bu peynir ne çürüyor ne kuruyor! 5 ay sonra mağaralardan şenlikle çıkarılacak
Kilo kaybı endişelendirmişti Türkan Şoray’dan yeni haber geldi Kilo kaybı endişelendirmişti! Türkan Şoray'dan yeni haber geldi
Erman Toroğlu: Galatasaray’ın oyun aklı yok Erman Toroğlu: Galatasaray'ın oyun aklı yok
Trump-Putin rekabeti sosyal medyada Beyaz Saray’dan manidar paylaşım Trump-Putin rekabeti sosyal medyada! Beyaz Saray'dan manidar paylaşım
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Ukrayna lideri Zelenski ABD’ye gidiyor Ukrayna lideri Zelenski ABD'ye gidiyor
Fitch, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini açıkladı Fitch, Türkiye için yıl sonu faiz tahminini açıkladı

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
16:31
’Kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti’den istifa etti
'Kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 19:23:17. #7.12#
SON DAKİKA: Maltepe'de Deprem Tatbikatı: 300 Bin İnsan Riskte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.