Maltepeliler Gönül Sofrasında Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Yerel

Maltepeliler Gönül Sofrasında Bir Araya Geldi

Maltepe Belediyesi, Ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışma amacıyla Maltepelileri iftar programında bir araya getirirken, ihtiyaç sahiplerine gıda desteği ve sıcak yemek ikramında bulunuyor.

04.03.2025 15:48
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Maltepeliler gönül sofrasında bir araya geldi

Maltepe'de Ramazan bereketi

İSTANBUL - Maltepe Belediyesi, yardımlaşma, dayanışma ve bereket ayı olan Ramazan'da Maltepelileri gönül sofrasında bir araya getirdi. Belediye, kendisine bağlı Seyirtepe Sosyal Tesisleri'nde yöre derneklerine iftar verirken, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda desteği ve aşevinden sıcak yemek desteği sağlıyor. 1 ay boyunca devam edecek iftar programlarının yanı sıra vatandaşlara önceden belirlenen noktalarda su, hurma ve sıcak çorba ikramlarında bulunuyor.

Köymen: "ramazan hoşgörü ve bereket getirsin"

Ramazan dolayısıyla iftar programına katılan Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, "Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun. Ramazan hepimize hoşgörü ve bereket getirsin, her şeyden önce. Evet, Ramazan ayı gerçekten içinden geçtiğimiz zor şartlarda hoşgörünün, birbirimizle dayanışmanın, bereketin, bolluğun olduğu bir dönemin başlangıcı olsun. Dayanışma duygularımızın geliştiği bir dönem olsun, her şeyden önce. Özellikle bu yöre derneklerimizin yaptığı çalışmalar bizler için çok kıymetli, yerelde de. Bir dayanışma örgütlenmesi aynı zamanda, bilgi, birikimlerimizi birbirimize aktardığımız dernekler, yapılar bunlar. Ben hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Tekrar Allah kabul etsin." dedi.

Aşevinden günlük sıcak yemek

On bir ayın sultanı Ramazan'da ihtiyaç sahibi aileleri de unutmayan Maltepe Belediyesi, içerisinde kuru bakliyat, çay, şeker gibi temel gıda maddelerinin yer aldığı gıda kolilerini de vatandaşlara ulaştırmaya başladı. Zümrütevler'de bulunan, yine kendisine bağlı aşevinden vatandaşlara günlük sıcak yemek desteğinde de bulunulmaya devam ediliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Maltepeliler Gönül Sofrasında Bir Araya Geldi - Son Dakika

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