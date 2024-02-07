Manavgat Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin 1. yılında anma programı düzenledi

Manavgat Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin 1. yılında deprem şehitleri ve Miraç Kandili dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı altında düzenlediği programda, Mevlidi-i Şerif okutup, lokma ikramında bulundu.
Anma programına, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Doktor Niyazi Nefi Kara, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, CHP seçim komitesi, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği anma programında, hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.
DUYARLI MANAVGAT HALKI
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen hala aynı acı ile o günü yaşadıklarını söyledi.
Manavgat halkının duyarlılığına dikkat çeken Başkan Sözen, şöyle konuştu:
"Bugün pek çok vatandaşımızı, canımızı kaybettiğimiz, çok büyük ıstırap yaşadığımız bir sürecin yıl dönümü. Aynı zamanda da Müslüman toplumlar için son derece önemli, birliktelik ruhunu çağrıştıran, pekiştiren, birbirimize olan kırgınlıklarımızı unutmamız gereken, hoşgörülü olmayı bize hatırlatan Miraç Kandilimiz. Hemşehrilerimizin öncelikle Miraç kandilini kutluyorum. Allah'ım bu ülke insanına huzur, mutluluk, sıhhat versin. 6 Şubat'ta hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Biliyorum ki acıları hala taze. Bir an önce onların acılarını bir nebze unutturacağı koşulları elde etmelerini gönülden diliyorum. Biz de bu iki duygu için bir aradayız. Duyarlı olan, burada olan-olamayan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Manavgat'ta bu tarz hassasiyetlerde duruş koyan bir halkımız var. Manavgat'ta yaşayan insanlarımız pandemide, yangında, selde, depremde her zaman kendilerine düşeni yaptılar. Bu halkın emrinde, hizmetinde olmak bize gurur veriyor. Depremin ikinci günü 6-7 tane TIR'ı bölgede mağdur olan insanlarımız için bu kent halkı hazırladı. Bizlere de onları ulaştırmak, kent halkı adına sahip çıkmak düştü. Allah'ım bu ülkeye bu tarz acıları yaşatmasın. Hazırlıklı olmamız gerektiği, devamlı tetikte olmamız gerektiğini bize bu süreçler hatırlattı. Dilerim ki tekrarı yaşanmaz, yaşanırsa da hazırlıklı olan bir ülke noktasına gelebilmeyi umut ediyorum."
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