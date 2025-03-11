Manavgat Belediyesi'nden Birlikte İftar Etkinliği - Son Dakika
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Manavgat Belediyesi'nden Birlikte İftar Etkinliği

Manavgat Belediyesi\'nden Birlikte İftar Etkinliği

Manavgat Belediyesi, Çolaklı Mahallesi'nde düzenlediği iftar etkinliği ile vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Niyazi Nefi Kara, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma olduğunu vurguladı.

11.03.2025 14:45  Güncelleme: 14:54
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Manavgat Belediyesi Çolaklı Mahallesi'nde vatandaşlara iftar verdi.

Manavgat Belediyesi, iftar sofralarıyla paylaşma ve dayanışma geleneğini yaşatıyor. İftar etkinliğinde belediye ekiplerince özenle hazırlanan yemekler vatandaşlara ikram edildi. Ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Ramazan ayı boyunca ilçedeki farklı mahallelerde iftar programı verdiklerini belirten Başkan Kara, "Tüm mahallelerimizde ve beldelerimizde vatandaşlarımızla buluşacak, gönül sofralarımızı halkımızla paylaşacağız. Biz aynı sofrada ekmeğini bölüşen kardeşleriz. Her zaman söylediğim gibi; biz biriz, birlikteyiz. Ramazan ayı birlik olma, paylaşma ve dayanışma ayıdır. Tüm vatandaşlarımızın tuttuğu oruçları kabul olsun" dedi.

İftar yemeğine Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, eşi Dr. Hacer Kara, CHP Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Kayar, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Özer, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manavgat Belediyesi'nden Birlikte İftar Etkinliği - Son Dakika

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