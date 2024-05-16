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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Akhisar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Başkan Zeyrek, "Hepimizin vergilerini hakkaniyete aktarıyoruz. Halkımızın her bir kuruşuna sahip çıkıyoruz. Lüzumsuz şekilde harcanan paraların ve ihalede usulsüz harcanan paraların önünü kestik" dedi.

İlçe ziyaretleri kapsamında Akhisar'ı ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, programına CHP İlçe Başkanlığı'yla başladı. Başkan Zeyrek, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet ve parti örgütü tarafından karşılandı. Başkan Zeyrek'i tebrik eden CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, "Siz değerli başkanlarımızı burada ağırlamak bizim için büyük onur ve gurur. Büyük değişimlere birlikte imza atıyoruz. Bu başarının mimarları sizlersiniz" dedi.

"ENGELLERİ BİR BİR AŞACAĞIZ"

Önümüzdeki hizmet sürecinde Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde engelleri bir bir aşarak önemli yatırımları hayata geçireceklerini belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da "Süreç boyunca lider karakteri sergileyen Ferdi Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ferdi Başkanımız iyi bir başlangıç yaptı. Biz de buna destek vereceğiz. Tasarruf yaparak, harcamalara dikkat ederek çalışacağız. Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Belediyesi işbirliğinde engelleri bir bir aşacağız. Yaşanılabilir bir Manisa, Türkiye için çalışıyoruz. 45 günde, suyun ilk 2 tonunu 1 lira yaptık, sonraki kademelerinde yüzde 30 indirim sözümüzü yerine getirdik. Hem sözümü yerine getirmenin, hem de vatandaşlarımızı mutlu etmenin onurunu yaşıyoruz. Halk ekmek için de İstanbul, Kocaeli ve Çerkezköy'de incelemelerde bulunduk. Yakın zamanda da halk ekmek 5 TL olacak. Burada, sizlerin ve bize inanan herkesi katkı var" dedi.

BAŞKAN ZEYREK, TOPLU TAŞIMA ESNAFINI DA UNUTMADI

Yüksek yakıt fiyatları nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren toplu taşıma esnafına da kısa süre içerisinde verdikleri desteklere dikkat çeken Başkan Zeyrek, "Mecliste halk otobüslerinin mağduriyetini gidermek adına katılım paralarından feragat ettik. 6,5 liralık olan ödemeyi 10,25 liraya çıkarttık. Hepimizin vergilerini hakkaniyete aktarıyoruz. Halkımızın her bir kuruşuna sahip çıkıyoruz. Sizlerden sadece şunu istiyorum. Konforlu ve güler yüzlü hizmet verilsin. Vatandaş durakta beklemesin. Manisa'da yaşayan herkese desteğimiz olacak. Lüzumsuz şekilde harcanan paraların ve ihalede usulsüz harcanan paraların önünü kestik. Otobüslerde eski başkanın fotoğraf ve ismi vardı. Artık yok. Belediye araçlarında yalnızca Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı olacak" dedi. Konuşmasının son bölümünde Başkan Zeyrek, oto terminal, ring yolu gibi ilçenin sorunlarına yönelik çözüm önerilerini de paylaştı.

10 NUMARA ULAŞIM SÖZÜ

Ziyarette yer alan Akhisar Şehir İçi Özel Halk Otobüsü Taşıma Kooperatifi Başkanı Fethi Tunç, Başkan Zeyrek'in toplu taşıma esnafı için açıkladığı destekler için memnuniyetini paylaştı. Başkan Tunç, "Size teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle 10 numara ulaşım sağlayacağız" dedi.