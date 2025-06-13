Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Elektrik Akımına Kapılması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Elektrik Akımına Kapılması Sonucu Hayatını Kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Elektrik Akımına Kapılması Sonucu Hayatını Kaybetti
13.06.2025 15:04  Güncelleme: 15:10
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran'da evinin havuz kısmında yaşadığı elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralanmış ve 9 Haziran'da tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmiştir. Süreç boyunca sağlık ekipleri tarafından yürütülen müdahaleler ile vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğmuştur.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, 6 Haziran gecesi evinin havuz kısmında yaşadığı elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralanmasıyla başlayan yaşam mücadelesi, 9 Haziran günü saat 17.05'te tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde sona erdi. İlk müdahale anından itibaren yürütülen sağlık çalışmaları ve tüm sürecin detayları Türkiye'nin gündemine oturdu.

Başkan Zeyrek'in yaşam savaşı, 6 Haziran Cuma gecesi saat 23.33'te Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinden gelen 112 ihbarıyla başladı. Elektrik akımına kapılarak kuyuya düştüğü bildirilen Zeyrek için olay yerine ilk olarak doktorlu sağlık ekibi sevk edildi. Saat 23.41'de olay yerine ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olayın ciddiyetinin anlaşılması üzerine ikinci bir ekip daha yönlendirildi.

Zeyrek, saat 00.07'de hastaneye sevk edilirken, saat 00.11 itibariyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne ulaştırıldı. İlk değerlendirmelerde kalbinin durmuş olduğu tespit edilen Zeyrek'e yaklaşık 90 dakika boyunca kalp masajı uygulandı. Saat 01.11'de yoğun bakım ünitesine alındı. Oksijen seviyesinin yükseltilmesi amacıyla saat 03.00'te ECMO tedavisine karar verildi. İzmir'den getirilen ekipmanlarla birlikte sabaha karşı 05.30'da kalp damar cerrahı tarafından işlem tamamlanarak Zeyrek, ECMO cihazına bağlandı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, olayın ilk anından itibaren süreci yakından takip ederek hem sağlık müdahalesi hem de sonraki adımların koordinasyonunu titizlikle yürüttü. Zeyrek'in yaşam mücadelesi sürerken, Valilik öncülüğünde sağlık, emniyet ve belediye birimleri arasında koordinasyon toplantıları düzenlendi.

Başkan Zeyrek'in durumu 7 ve 8 Haziran tarihlerinde kritik şekilde devam ederken, Valilik koordinasyonunda basına doğru bilgi aktarımı için hastane basın odası oluşturuldu. MCBÜ Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu tarafından 11.00 ve 17.00 saatleri arasında basına bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Ancak 9 Haziran günü saat 17.05'te tüm müdahalelere rağmen Başkan Zeyrek'in kalp durması sonucu yaşamını yitirdiği açıklandı.

620 polisin güvenliği sağladığı törende, 51 kişiye tıbbı müdahale yapıldı

Manisa Valisi başkanlığında Büyükşehir Belediyesi, sağlık, emniyet ve diğer ilgili birimlerle yapılan koordinasyon toplantıları ile merhumun uğurlanması işlemlerine ilişkin krokiler de çıkartılarak defin öncesi/sırası/sonrasında gerekli tüm tedbirler alındı. Valilik koordinasyonunda belediye, sağlık ve emniyet birimleri cenaze planlamaları için toplandı.

10 Haziran Salı günü Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen resmi törenin ardından Zeyrek'in naaşı Hatuniye Camii'ne getirildi. Öğle namazının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda on binlerce vatandaşın katılımıyla cenaze namazı kılındı. Zeyrek, Çatal Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Cenaze töreni sırasında valilik koordinesinde emniyet ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, bir sahra hastanesi kurulması da dahil olmak üzere sağlık ekipleri teyakkuzda bekledi. Törende 5 doktor, 4 ambulans, 25 UMKE ve 17 sağlık personeli görev aldı. 620 polis güvenliği sağlarken, fenalaşan 51 kişiye tıbbi müdahale yapıldı.

10-12 Haziran tarihleri arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılımıyla Fatih Sergi Salonu'nda taziye kabulü gerçekleştirildi. Zeyrek'in ani vefatı sadece Manisa'yı değil, tüm Türkiye'yi yasa boğarken; devletin tüm kademeleri, ailesi ve sevenleri acıyı birlikte paylaştı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Elektrik Akımına Kapılması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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