Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek Akhisar İlçe Başkanlığı\'nı Ziyaret Etti

Yerel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Cumhuriyet Halk Partisi Akhisar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti örgütü tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Zeyrek, lüzumsuz ve ihalede usulsüz bir şekilde harcanan paraların önünü kestiklerini belirterek, "Halkımızın her bir kuruşuna sahip çıkıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Haftalık ilçe ziyaretleri kapsamında Akhisar'ı ziyaret eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, programına CHP İlçe Başkanlığıyla başladı. Başkan Zeyrek, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet ve parti örgütü tarafından karşılandı. Başkan Zeyrek, kendisini coşkuyla karşılayan parti örgütüyle tek tek selamlaştı. Başkan Zeyrek'i tebrik eden CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, "Siz değerli başkanlarımızı burada ağırlamak bizim için büyük onur ve gurur. Büyük değişimlere birlikte imza atıyoruz. Bu başarının mimarları sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimler öncesi verdiği sözleri bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "Yaşanılabilir bir Manisa, Türkiye için çalışıyoruz. 45 günde, suyun ilk 2 tonunu 1 lira yaptık, sonraki kademelerinde yüzde 30 indirim sözümüzü yerine getirdik. Hem sözümü yerine getirmenin, hem de vatandaşlarımızı mutlu etmenin onurunu yaşıyoruz. Halk ekmek için de İstanbul, Kocaeli ve Çerkezköy'de incelemelerde bulunduk. Yakın zamanda da halk ekmek 5 TL olacak. Burada, sizlerin ve bize inanan herkesi katkı var" dedi.

Başkan Zeyrek, toplu taşıma esnafını da unutmadı

Yüksek yakıt fiyatları nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren toplu taşıma esnafına da kısa süre içerisinde verdikleri desteklere dikkat çeken Başkan Zeyrek, "Mecliste halk otobüslerinin mağduriyetini gidermek adına katılım paralarından feragat ettik. 6,5 liralık olan ödemeyi 10,25 liraya çıkarttık. Hepimizin vergilerini hakkaniyete aktarıyoruz. Halkımızın her bir kuruşuna sahip çıkıyoruz. Sizlerden sadece şunu istiyorum. Konforlu ve güler yüzlü hizmet verilsin. Vatandaş durakta beklemesin. Manisa'da yaşayan herkese desteğimiz olacak. Lüzumsuz şekilde harcanan paraların ve ihalede usulsüz harcanan paraların önünü kestik. Otobüslerde eski başkanın fotoğraf ve ismi vardı. Artık yok. Belediye araçlarında yalnızca Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı olacak" dedi. Konuşmasının son bölümünde Başkan Zeyrek, oto terminal, ring yolu gibi ilçenin sorunlarına yönelik çözüm önerilerini de paylaştı.

10 numara ulaşım sözü

Ziyarette yer alan Akhisar Şehir İçi Özel Halk Otobüsü Taşıma Kooperatifi Başkanı Fethi Tunç, Başkan Zeyrek'in toplu taşıma esnafı için açıkladığı destekler için memnuniyetini paylaştı. Başkan Tunç, "Size teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle 10 numara ulaşım sağlayacağız" diye konuştu. - MANİSA