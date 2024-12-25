Manisa Büyükşehir Belediyesi Altyapı Bilgi Sistemi'ni Hayata Geçiriyor - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Altyapı Bilgi Sistemi'ni Hayata Geçiriyor

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, altyapı hizmetlerinin daha şeffaf ve erişilebilir hale gelmesi için Altyapı Bilgi Sistemi'ni (AYBİS) başlattı. Sistem, 2025'te aktif olarak hizmet vermeye başlayacak ve vatandaşların kazı çalışmalarını takip etmelerine olanak tanıyacak.

25.12.2024 10:49  Güncelleme: 10:52
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve altyapı hizmetlerine erişimi dijital çözümlerle daha etkin hale getirmek amacıyla Altyapı Bilgi Sistemi'ni (AYBİS) hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "AYBİS'le artık tüm altyapı kazı çalışmalarının kontrolü Manisa Büyükşehir Belediyesinde. 2025'te Manisa'nın altyapısında yeni bir dönem başlıyor. Teknolojik altyapı çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarında kurumlararası koordinasyonu sağlamak ve kazı süreçlerini sistematik bir şekilde takip edebilmek için AYBİS'i hayata geçiriliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Alt Yapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülen AYBİS ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda toplantı düzenlendi. Toplantıda, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından AYKOME ve ilçe belediyesi görevlileri, sistem hakkında bilgilendirilirken katılımcıların da görüşleri alınarak sistemin işleyişi ele alındı.

Kazı planlamalarını yapacaklar

AYBİS ile altyapı çalışmalarında kurumlararası koordinasyon güçlenip süreç takibi de hem vatandaşlar hem de belediyeler için daha şeffaf ve erişilebilir hale gelecek. Süreçler, Manisa Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülürken, kazı izinleri ve ruhsatlandırmalar denetlenmeye devam edilecek.

Toplantıda, ayrıca, çalışma yapılan yerlerde belirli bir süreyle kazı işlemi yapılamayacağına ilişkin bilgi, özel firmalara ve kuruluşlara aktarıldı. Her kurumun bu süre kapsamında planlamalarını yapacağı ve çalışmaların bu yönde ilerleyeceği de bildirildi.

Sistem, Belediye'nin resmi internet sitesinde test kullanımına başladı. Test kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş yapan kullanıcılar; kazı başvuru, zemin inceleme, tahakkuk hesaplama, makbuz kontrol ve kazı ruhsatı işlemlerini online olarak yapabilecek.

2 Ocak 2025 itibarıyla Yunusemre Belediyesi'nde aktif olarak hizmet vermeye başlayacak sistem, kademe kademe diğer ilçe belediyelerinin de kullanımına sunulacak. AYBİS ile vatandaşlar, harita tabanlı uygulama üzerinden kazı çalışmalarını sokak bazında takip edebilecek ve anlık bildirimlerle bilgi alabilecek. Bu yeni sistem, teknolojiyi halkın hizmetine sunarak hem yaşam kalitesini artırmayı hem de belediyecilik hizmetlerinde öncü olmayı hedefliyor.

"Kurumlar Altyapı Bilgi Sistemi üzerinde eş güdümlü olarak irtibat halinde çalışacak"

Manisa'ya yapılacak teknolojik altyapı çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Daha önceden yapılmamış olan doğalgaz ve elektrik dijital altyapı çalışmalarını tamamladık. Süreçle ilgili çalışmalarımız hızla devam etmekte olup dijital altyapı haritamız tüm Manisa'yı kapsayacak şekilde ivedilikle tamamlanacak. Kazı ve çalışma yapılacak alanlarda artık kurumlar Altyapı Bilgi Sistemi üzerinde eş güdümlü olarak irtibat halinde çalışacak. Yapılan kazıyla tüm kurum ve kuruluşlar çalışmalarını tamamlayacak. Kazı yapılıp çalışmanın bittiği alanda bir daha kazı yapılmayacak ve halkımızın yaşam konforunun düşürülmesine izin verilmeyecek" dedi.

"Yaşamın her alanına dokunan hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Daha çağdaş bir hizmetin mümkün olduğunu vurgulayan Başkan Zeyrek, şöyle devam etti:

"AYBİS'le artık tüm altyapı kazı çalışmalarının kontrolü Manisa Büyükşehir Belediyesinde. 2025'te Manisa'nın altyapısında yeni bir dönem başlıyor. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve altyapı hizmetlerine erişimi dijital çözümlerle daha da etkin hale getirmek için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Daha erişilebilir daha kaliteli daha konforlu daha teknolojik ve daha çağdaş bir hizmet mümkün. Hemşerilerimizin beklentilerini asla göz ardı etmeden, yaşamın her alanına dokunan bir hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İşte AYBİS böyle bir sistem. Artık altyapı çalışmalarında kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve kazı süreçlerini sistematik bir şekilde takip edebilmek bir tık uzağınızda."

Manisa Büyükşehir Belediyesi Altyapı Bilgi Sistemi\'ni Hayata Geçiriyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir Belediyesi Altyapı Bilgi Sistemi'ni Hayata Geçiriyor - Son Dakika

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