Manisa\'da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

FETÖ Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini hedef alan hain darbe girişiminin 9. yılında, Manisa'da başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şahitler anıldı. Garnizon ve polis şehitliğindeki törenlerin ardından tarihi Hatuniye Camiinde mevlidi şerif okundu.

Manisa'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin ilki Garnizon Şehitliğinde gerçekleştirildi. Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen anma programına Manisa Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, askeri erkan, daire müdürleri, STK temsilcileri ve şehit yakınları katıldı.

Hatuniye Cami İmam Hatiplerinden Adem Karakuş'un Kur'an-ı Kerim okuduğu programda İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından yaptırılan duanın ardından Vali Vahdettin Özkan ve protokol üyeleri tarafından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. Garnizon Şehitliğinin ardından Polis Şehitliği de ziyaret edilip dualar okundu.

Tarihi Hatuniye Camiinde ise mevlidi şerif okundu. Program öncesi konuşan Hatuniye Camii İmam Hatiplerinden Hayrettin Çoban, "Rabbim böyle acı felaket günleri bir daha aziz milletimize göstermesin. Bu uğurda bu gecenin dehşetinde canlarını ortaya koyan ve şehadete yürüyen tüm şehitlerimizin ruhları için mevlidi şerifler okunacak, okunan hatmi şerifler bağışlanacak, Rabbim 15 Temmuz şehitlerinin şahsında din için, devlet için, vatan için, millet için canlarını feda etmiş, bu cennet yurdu bize vatan kılmış tüm kahraman ecdadımıza, şehitlerimize, gazilerimize rahmet eylesin. Aziz milletimizi, devletimizi ve vatanımızı ilelebet payidar eylesin. Bu aziz vatan toprakları üzerinde, şanlı bayrağımızın gölgesinde bir ömür boyu ilelebet bu necip milleti payidar eylesin inşallah." dedi.

Okunan mevlidi şerifler ve duaların ardından öğle namazı kılınarak, Hatuniye Camiinin bahçesinde vatandaşlara Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından bin kişilik mevlit şekeri dağıtıldı. - MANİSA