Manisa\'da Büyükşehir Belediyesi\'nden Çiftçilere Yüzde 75 Hibe Destekli Tohum Desteği

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Büyükşehirin tohumları toprakla buluştu

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 75 hibe desteği ile çiftçilere verdiği tohumlar toprakla buluştu. Bereketli bir hasat için tohumları eken Salihli ilçesi Çökelek Mahallesi'nden Niyazi Kaçar, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği tohumları ektik. İlk defa böyle bir destek aldık, çok memnunuz. Ferdi Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı sağlamak ve üreticinin maliyetlerini düşürmek için desteğini sürdürüyor. Çiftçilere, yüzde 75 hibeli tohum desteğinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin tohumlarını üreticiler, bereketli bir hasat beklentisiyle toprakla buluşturdu.

"Desteklerin devamını bekliyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere sağladığı tohum desteğinden memnun olduğunu belirten Salihli ilçesi Çökelek Mahallesi Muhtarı Kamil Uysal, "Ferdi Başkanımızın destek sağladığı tohumlarımızı toprakla buluşturduk. Çiftçilerimizin tepkileri çok olumlu. Vatandaşlarımız, bu desteklerin devamını bekliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bize sağladığı tohum desteği, gübre desteği, sepet ve sergi bezi desteği için başkanımıza çok teşekkür ederiz" derken, yapılan tohum desteğinden faydalanan Salihli ilçesi Çökelek Mahallesi'nden üretici Niyazi Kaçar, 20 yıldır çiftçilikle uğraştığını söyledi. Kaçar, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 75 hibe ile verdiği Andino cinsi buğday tohumlarını ektik. İlk defa böyle bir destek aldık, çok memnunuz. Eğer bu tohumun verimi de güzel olursa, daha da memnun olacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanımıza teşekkür ederiz, her zaman arkasındayız" diye konuştu.

Çökelek Mahallesi üreticilerinden Ergün Ersoy ise şunları söyledi: "Ferdi Başkanımızın verdiği 5'li karışım tohum ile ekime başladım. Bu projeye, muhtarlığımızın bilgilendirmesiyle başvuru yaparak onayımızı aldık. Doğduğumdan beri çiftçilik yapıyorum ve daha önce böyle bir destek almamıştım. Ferdi Başkanımıza teşekkür ederim."