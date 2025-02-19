Manisa'da Çalışanlara 'Günaydın Çorbası' İkramı Başladı

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Sabah çorbaları Manisa Büyükşehir Belediyesinden

Manisa'da öğrencilerin ardından çalışanlara da 'Günaydın çorbası' ikramı başladı

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik başlattığı "Günaydın Çorbası" ikramını, sabah erken saatte işe giden çalışanlar için de genişletti. İlk çorba ikramları, Tevfikiye Mahallesi Şeyh Fenari Cami önü ve eski garaj karşısındaki servis bekleme noktalarında gerçekleştirildi. Kahvaltı yapma imkanı bulamayan vatandaşlar, tavuk suyu çorbasıyla güne güzel bir başlangıç yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışını yansıtan bu hizmet, vatandaşlardan büyük takdir topluyor. Özellikle soğuk kış günlerinde hem öğrencilerin hem de çalışanların içini ısıtan "Günaydın Çorbası" ikramı, şehrin farklı noktalarında sabahları sıcak bir mola imkanı sunuyor. Öğrencilere yönelik çorba ikramı; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi'ndeki iki, Uncubozköy Yerleşkesi'nde bir noktada ve Manisa Lisesi önündeki Gençlik Parkı'nda yapılırken çalışanlar için iki yeni dağıtım noktası nokta eklendi. Böylece toplamda altı noktada, "Günaydın Çorbası" ikramı sunulmuş oldu.

"Hemşehrilerimizin içini ısıtıyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert, öğrencilere yönelik başlattıkları projenin kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü'nde iki noktada, Uncubozköy Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde ve Manisa Lisesi karşısındaki Gençlik Parkı'nda hafta içi her gün 2 bin kişilik günaydın çorbası ikramı yapıyoruz. Bu hizmetimizin kapsamını genişleterek, işe gitmek için servis bekleyen Manisalıı hemşerilerimizin bu soğuk kış günlerinde içini ısıtabilmek amacıyla iki noktada daha çorba ikramına başladık. Böylece çalışan hemşehrilerimize hem ekonomik açıdan destek olabilmeyi hem de kahvaltı öğünlerini servis bekleme vaktinde atlatabilmelerini hedefliyoruz. Projemizin kapsamının genişletilmesiyle birlikte toplamda 6 noktada 3 bin kişilik çorba ikramında bulunuyoruz" dedi.

Vatandaşlar memnun

Vatandaşlar, özellikle soğuk kış günlerinde sıcak çorba ikramından memnun olduklarını ifade etti. Semra Vardar, "Sabahları bazen kahvaltı yapamıyoruz. Burada çorba verilmesi güzel bir uygulama" derken, Ahmet Yılmaz ise "Eşim de ben de çalışıyoruz, sabahları kahvaltı yapmak zor oluyor. Çorba ikramı çok güzel düşünülmüş" şeklinde konuştu.

Öğrenci Abdullah Talha Yıldırım da çorbanın lezzetinden memnun olduğunu belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e bu uygulamayı hayata geçirdiği için teşekkür etti. Çorba ikramını yapan belediye aşçısı Şahin Ölmez ise haftanın beş günü, 06.00 - 07.30 saatleri arasında vatandaşlara sıcak çorba ikram ettiklerini ifade etti.