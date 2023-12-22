Manisa\'da kadın şoför yollara renk katıyor

Manisa'nın Salihli ilçesindeki S.S 24 Nolu Şehiriçi Minibüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nde direksiyon başına geçen 27 yaşındaki Songül Arı, yollara ayrı bir renk kattı.

S.S 24 Nolu Salihli Şehiriçi Minibüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin şoför aradığını duyan 2 çocuk annesi Songül Arı (27), hemen başvuruda bulundu. İşe kabul edilen Arı, yaklaşık 5 gün önce şehir içi minibüsünde göreve başlayıp, direksiyon başına geçti. Direksiyon başına geçen ve yollara renk katan Songül Arı ile birlikte şimdi yolcular durumdan çok mutlu. Bu merakının traktör kullanmakla başladığını anlatan Songül Arı, "Hevesim git gide arttı ve daha sonra araç ve daha sonra otobüs ehliyeti aldım. Otobüs firmasında hosteslik yaptım. Şoförlüğümü geliştirdikten sonra direksiyon başına geçip, yolcularımla birlikte yollara çıkmaya başladım. Fakat şehir içi minibüslerinde şoför arandığını duyunca başvurdum. İş başvurum kabul edildi ve direksiyon başına geçtim. İlk günlerim, heyecanlıyım ama mutluyum" dedi.

"Düzensiz parklar bizim en büyük sorunumuz"

Trafikte kendisini en çok zorlayanların başında düzensiz parkların geldiğini anlatan Arı, "Düzensiz parklar ve duraklara park edilen araçlar bizi zorluyor. Duraklara giremiyoruz, bunlardan çok rahatsızız. Ayrıca sağ taraftan geçen motosikletler bizi zorluyor. Sağ taraftan geçmeleri hem bizim, hem de onlar için çok tehlikeli. Buna dikkat ederlerse bizlerde çok rahatlıkla yolumuza devam edebiliriz" diye konuştu.

"Direksiyon başında görenler şaşırıyor"

Kendisinin heyecanlı olduğunu, fakat kendisini direksiyon başında gören yolcularında heyecanlandığını belirten Arı "Beni direksiyon başında gören yolcularım şaşırıyorlar. Olumlu tepkiler alıyorum. Sadece binen yolcularım değil, duraktaki yolcularda tepki gösteriyor. Yolda da karşımdan gelen araç sürücüleri de tepki gösteriyor. Karşımdan gelen bir kadın araç sürücü beni görünce helal, yaparsın, başardın deyince çok gururlandım. Başarmak çok güzel ama ben şehir içinde bu kadar olumlu tepki alacağımı düşünmemiştim. Bunu çalışmaya başlayınca anladım. Çok güzel, inşallah bayan şoförlerin devamı gelir ve çoğalırız. Bir işi başarmak istiyorsanız, ya yaptığınız işin en iyisi olacaksınız, ya da yapılmayanı yapacaksınız. Ben yapılmayanı yaptım ve başardım, çok mutluyum" diye konuştu.

"Daha çok kadın şoförle çalışmak isteriz"

Şoför bulmakta sıkıntı çektiklerini dile getiren SS 24 Nolu Salihli Şehiriçi Minibüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı İslam Korkusuz, "Songül hanım bizlerin arasına katıldı. Bizlerle birlikte çalışmaya başlayınca, şehir içi halk otobüslerinde yolcularımızla daha iyi bir diyalog haline girmeye başladık. Bundan sonra daha çok kadın şoförlerle çalışmayı temenni ediyoruz" diye konuştu. - MANİSA