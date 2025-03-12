Manisa\'dan İzmir\'e su kuyusu tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından İzmir'e içme su sağlayan Manisa'nın Göksu ve Sarıkız bölgesinde 11 yeni su kuyusu açacağı ve kente yılda yaklaşık 32 milyon metreküp ilave su sağlanacağı haberlerine Saruhanlı Ziraat Odası Bakanı Aydoğan Okur sert tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU'nun Manisa'nın Saruhanlı ilçesi ve mahallelerini kuraklaştırmaya devam ettiğini vurgulayan Başkan Okur, "Kurumuş olan sondajların yerlerine yenilerini vurmaya devam ediyorlar. Gördes Barajından İzmir'e giden su olmasına rağmen yaklaşık 300 bin dönüm tarımsal bağ arazisi artık tamamen kuraklaşmasına mahkum ediliyor. Sorun sadece Saruhanlı'nın değil tüm Manisa'nın sorunudur. Tüm Manisa'yı suyumuza sahip çıkmaya çağırıyorum" diye konuştu.

Saruhanlı MHP İlçe'den tam destek

Saruhanlı Ziraat Odası'nın 'Suyumuza birlikte sahip çıkalım' çağrısına tepkisiz kalmayan Saruhanlı MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, beraberinde Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Üyesi İsmet Ceylan, Saruhanlı Belediyesi MHP Meclis Üyesi Murat Güleryüz, Saruhanlı MHP İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Eroğlu ve MHP Saruhanlı İlçe Sekreteri Nazif Baydar ile Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur'u ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Okur, Manisa'dan giden suyun içme suyu olarak kullanılmadığını belirterek "Bu suyla çamaşır, bulaşık yıkanacak, banyo yapılacak o tür ihtiyaçların giderilmesini kullanılacak. Burada 100 bin kişinin hakkını gasp edemezsiniz. Yaklaşık 350 bin dönümlük araziyi çölleştiremezsin. Bu izinleri kim verdiyse bunların araştırılması istiyoruz" dedi.

"Kenan Evren döneminde çıkan yasa iptal edilmeli"

1980 sonrası kurulan darbe hükümet döneminde Kenan Evren döneminde çıkan yasayla Manisa'dan İzmir'e şu verilmesinin önünün açıldığını ileri süren Başkan Okur, "Yasa ile Saruhanlı'nın Sarıkız dediğimiz su kaynaklarından yıllardır su veriliyor. Eskiden az bir derinlikte gelen su, şimdi toprağın altına çekildi ve 200-300 metre derinlerden çıkarılıyor. Bizler bu suyu içiyorduk. 1980 yılında çıkan bir kanunla Saruhanlı'dan ve Gördes'ten İzmir'e su veriliyor. Bizler çiftçiyiz, bu insanlar şu olmazsa ne yiyip ne içecek. Eğer ki bahsedilen son kuyularda faaliyete geçer ve su çekilmeye başlanırsa 5 sene sürmez Saruhanlı çöl olur. Obruklar meydana gelir, çölleşme başlar çöker ve kuraklaşırız. Şu anda bile İZSU pompaları çalışmaya başladığı zaman bölgede su kesiliyor. Çıkan yasa 25 yılı kapsıyordu, bırakılacağı söyleniyordu. Üzerinden 45 sene geçmiş hala İzmir'e suyumuzu veriyorlar." şeklinde konuştu.

Aynı zamanda çiftçilik yaptıklarını belirten MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, yaşanan su sorununun farkında olduklarını ve sonuna kadar destek olacaklarını kaydetti.

"Sonuna kadar destek olmaya hazırız"

Konuyla ilgili olarak MHP Gurup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'a durumu aktardıklarını anlatan İlçe Başkanı Ulu, "Biz çiftçiler olarak sorunu en iyi şekilde yaşayan ve bilen bizleriz. Konuyu Sayın Akçay'a ilettik ve sayın Bakan'a sorun hakkında bilgi verildiğini bize bildirdi. Bu konuyla ilgili olarak hukuki açıdan gereken desteği sonuna kadar vermeye hazırız. Ayrıca ülkemizde Kenan Evren'in çıkardığı yasaların yüzde 99'u değiştirilmesini rağmen, DSİ'nin çiftçinin, üreticinin yanında olması gerekirken, Kenan Evren yasalarıyla bizim suyumuzu buradan alıp başka yere götürmesi çiftçiye yapılan en büyük suçtur. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, Sayın Genel Başkanımıza ve sayın Gurup Başkanvekilimize iletiyoruz. Ancak DSİ'nin bu Kanunu acilen değiştirilmesi ve Saruhanlı olarak suyumuz sahip çıkmamız gerektiğine inanıyoruz." dedi.

"İZSU'ya bu izni kim veriyor"

Saruhanlı MHP İlçe Teşkilatının verdiği desteğe teşekkür eden Başkan Okur, "Yasanın 1980 yılında Kenan Evren tarafından çıkarılan bir yasa olduğu söyleniyor. Kenan Evren'in adını sokaklardan sildiriyorsunuz ama o zaman çıkarılan yasayla su verilmesine izin veriyorsunuz. Burada bir tezat oluşuyor. Bunun bir an önce araştırılarak soruna çözüm bulunması gerekiyor. Bizler çiftçiler olarak suyumuzun verilmesine karşıyız. Çiftçilerimiz mağdur. Oda olarak gerekli yerlere başvurularımızı yapmaya hazırlanıyoruz. Çiftçilerimiz de şikayet olarak CİMER'e yazıyorlar." dedi.

Yenişehirlioğlu'na sorun aktarıldı

Okur, "Şimdi İZSU'ya bu sondaj izni veren kim, DSİ mi veriyor, İZSU kendi başına mı karar veriyor. Burada hukuksal bir hata var. Saruhanlı ilçemizde çiftçimiz kendi tarlasına tulumba çakamıyor DSİ kuyu için çiftçiye izin vermiyor. 11 kuyu sondajı çakıyorsun, buna nasıl izin veriliyor." diyerek tepkisini dile getirdi.

Konunun bölgesel olduğunu ifade eden Oda Başkanı Okur, "Dün gece AK Parti Gurup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehrlioğlu'na konuyu ilettim, durumu bakana ilettiğini ve konunun incelendiğini mesajla tarafıma bildirdi." dedi.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından İzmir'e su sağlayan kaynaklardan biri olan, Saruhanlı'daki Sarıkız bölgesinde yeni su kuyusu açma çalışmalarına başladığı görüldü. - MANİSA