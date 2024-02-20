Gazze\'deki Nişanlısının ve Ailesinin Türkiye\'ye Getirilmesi İçin Yardım İstiyor

Geçtiğimiz yıl Eskişehir Osmangazi Üniversitede tanışarak temmuz ayında nişanlandığı Gazzeli Haya Hamouda'nın ve ailesinin hayatından endişe eden Manisalı genç adam, nişanlısının ve ailesinin Türkiye'ye getirilmesi için yetkililerden yardım istedi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde okurken tanışarak arkadaş olan Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Mertcan Gökay (27) ile Filistinli Haya Hamouda (24) kurdukları gönül birlikteliği sonrası her iki ailenin de katılımıyla 1 Temmuz 2023 tarihinde Eskişehir'de düzenlenen nişan merasimi ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Genç çift evlilik tarihi olarak da 16 Ocak 2024 tarihini belirlerken nişanın hemen ardından Mertcan Gökay askere, Haya Hamouda ise düğün hazırlıkları için memleketi Filistin'in Gazze bölgesine gitti. Genç çift bir yandan düğün hazırlıklarına başlarken, İsrail'in Gazze'ye başlattığı bombardıman ile bütün hayalleri altüst oldu. Bombalanan Gazze'de evlerini ve arabalarını kaybeden genç kız, annesi ile yaşam savaşı verirken, nişanlısı Mertcan ise çaresizlik içinde nişanlısı ve ailesinin Türkiye'ye getirilmesi için yardım istedi.
Tüm iletişimleri kesildi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde öğrencilik yıllarımızda tanıştığımız Haya Hamouda ile birlikte arkadaşlık edinip, okullarımız bittiğinde nişan merasimi yapmıştık. Eskişehir'de yapılan nişan merasimimizde her ikimizin de aileleriyle beraberdik. Nişandan sonra ben askere gittim. Nişanlım da vatandaşı olduğu memleketi Filistin'e gitti. Memleketine döndükten sonra, savaş meydana geldi. Bu savaşta evleri, arabaları, bütün hayatlarını savaş almış durumda. Şu an kalacak yerleri evleri, arabaları bombalandı. Savaşın başlamasından bu yana iletişimi parça parça kurabiliyoruz. Sağlıklı değil, dört ay geçti. Biz de birbirimize ulaşamadığımız için çok yorulduk. Nişanlımın Türkiye'ye gelebilmesi için başvurduğumuz resmi kurumlardan olumlu bir cevap alamadık. Nişanlım Haya Hamouda şu anda, Gazze'de ne durumda olduğunu bilmiyoruz. İletişim kuramıyoruz. Tek isteğim, devlet büyüklerimizin onu Mısır'a, Türkiye'ye veya Gazze'nin dışındaki herhangi bir yere çıkarabilmesini istiyorum. Mısır'ın Refah Kapısı'ndan çıkış listesinde isimlerinin olmasını istiyorum" dedi.
"Savaş bütün planlarımızı altüst etti"
Savaş başladığında nişanlısının babasının da yurtdışında olduğu için nişanlısı ve annesinin yalnız kaldıklarını anlatan Gökay, "Nişanlımın babası turizm işiyle uğraşıyor, oda savaş öncesi Filistin dışına çıkmıştı. Oda şu an Filistin'e geri dönemiyor, dolayısı ile nişanlım ve annesi Gazze'de tek başlarına kaldılar. Elektrik yok, su yok yemek yok, onları o sefil hayattan kurtarıp Türkiye'ye getirmek istiyorum. Nişandan sonra bizim hedefimiz 16 Ocak 2024 günü Türkiye'de düğün yapacaktık, daha sonra Türkiye yerleşip Türkiye'de yaşayacaktık. Ancak bu savaş bizim bütün planlarımızı alt üst etti. Nişanlım geldiğinde bir an önce düğün yapıp normal hayatımıza dönmek istiyoruz" diye konuştu. - MANİSA
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