Manisalı kadınlar kol kola girip gece yürüyüşü yaptı

Şehzadeler Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Manisa'da ilk kez gece yürüyüşü gerçekleştirdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada kadın cinayetleri son bulana kadar mücadele edeceğini vurgulayarak, "Şiddete, hukuksuzluğa ve bu karanlık zihniyete karşı yaşamı ve eşitliği savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Manisa'da Şehzadeler Belediyesi tarafından düzenlenen gece yürüyüşünde kadınlar, kadına yönelik şiddet ve baskıya karşı seslerini yükseltti. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay öncülüğünde gerçekleşen yürüyüşe, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Manisa Baro Başkanı Av. Sevgi Başak Yeşil Malay, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Ali Gök, Mesut Doğan, Özge Arslan, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Erdem Yıldırım, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte, kadınlar hep birlikte dayanışma ve mücadele mesajı verdi.

"Katledilen her kadın isyanımızdır!"

Hakkı İplikçi Parkı'ndan başlayan yürüyüş, Manolya Meydanı'nda son buldu. Burada kalabalığa hitap eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir sorun olmadığını, aynı zamanda politik, hukuki ve yapısal bir mesele olarak ele alınması gerektiğini belirtti. Durbay, "Ülkemizde kadınlar; aile içinde, sokakta, okulda, iş yerinde, siyasette, medyada, çarşıda, pazarda, tarlada olmak üzere, erkekler tarafından her gün daha da artarak; fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete uğramaya devam etmektedir. Bu şiddet ve cinayetlerin önlenememesi sadece bireysel değil, aynı zamanda politik, hukuki, kültürel, ekonomik ve yapısal bir mesele olarak hala varlığını korumaya devam etmektedir. Ülkemizde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri tırmanırken, sadece 2024'ün ilk 10 ayında 327 kadın erkekler tarafından hayattan koparılmıştır. 2014 yılından bu güne son 10 yılda 2 bin 982 kadın öldürülmüş, binlerce kadın; fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete maruz kalmıştır. Katledilen her kadın isyanımızdır. Biz kadınlar, boşanmak istedik diye, kahkaha attık diye, gece sokağa çıktık diye, mini etek giydik diye her gün erkekler tarafından öldürülmeye devam ediyoruz. Şiddete, hukuksuzluğa ve bu karanlık zihniyete karşı isyandayız. Baskılarınız karşısında susmuyoruz, korkmuyoruz ve itaat etmiyoruz. Kadın cinayetleri son bulana kadar mücadele etmeye, sesimizi bu akşam olduğu gibi birlikte yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

"Namusumuzu korumak kimsenin haddine değil!"

Türkiye'de her yıl 400 kadının erkekler tarafından öldürüldüğüne dikkat çeken Başkan Durbay, şiddeti önleyen yasaların acilen uygulanması gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti "İstanbul Sözleşmesini fesh edenlerin, 6284 sayılı yasayı uygulamayanların istediklerinin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. İstanbul Sözleşmesini fesh edenlerin hepsi kadın cinayetlerinin ortağıdır. Seçilmiş bir kadın belediye başkanı olarak tüm kız kardeşlerime söz veriyorum, bu karanlık zihniyete karşı gücüm yettiğince yanınızdayım. Kadına yönelik şiddet son bulana kadar sizlerle birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğim. Biz kadınlar, kimsenin anası, bacısı, eşi, namusu, emaneti değiliz. Bizler eşit yurttaşlarız. Namusumuzu korumak da kimsenin haddine değil. Bizler, şiddetin, sömürünün, yoksulluğun karşısında birlikte güçlüyüz. Şiddete, cinayetlere ve baskılara karşı; isyanımızla, mücadelemizle var olmaya, yaşamı ve eşitliği savunmaya devam edeceğiz. Kadın cinayetlerinde yaşamını yitiren tüm kadınları saygıyla anıyor, Şiddete karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha haykırıyorum. Yaşasın kadın mücadelesi."

"Kadınlar birlikte daha güçlüdür"

Etkinlikte söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen de kadınların hukuki haklarını savunmak ve şiddeti sonlandırmak için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın kadına yönelik şiddetin önlenmesinde kritik bir rol oynadığını vurgulayan Gökçen, "Fiziksel şiddetin yanı sıra ekonomik, psikolojik ve sosyal şiddetin de kadınların hayatını derinden etkilediğini görüyoruz. Kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel değil toplumsal bir sorun olduğunu unutmamalıyız. Manisa'da ilk kez düzenlenen bu yürüyüşte gördüğümüz dayanışma, tüm kadınların şiddete karşı bir araya geldiğinde neler başarabileceğinin bir örneği" dedi. Taksim Meydanı'nda gece yürüyüşü yapan kadınların polis barikatlarına karşı verdiği direnişin de bu mücadelenin simgelerinden biri olduğunu belirten Gökçen, kadınların birbirine destek oldukça daha güçlü olacağını ifade etti.

"Kadın hakları için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Manisa Baro Başkanı Av. Sevgi Başak Yeşil Malay ise "Ben, yüz yıllık bir kurum olan Manisa Barosu'nun başına gelen ilk kadın başkan olarak, hala bu memlekette kadın başkan, kadın komutan, kadın müdür tamlamalarını kabul etmediğimiz bir Türkiye'de yaşamak istemiyorum. 6284 sayılı yasanın hakkıyla uygulanmadığı, İstanbul Sözleşmesi'nden sudan bahanelerle çıkıldığı bir ülkede, kadın hakları ve gece yürüyüşleri gibi konularda yeterince adım atılmadığı bir ülkede yaşamak istemiyorum. Kadın hakları için elimizden gelen her şeyi sonuna kadar yapacağımızı ve Manisa Barosu'nun tüm avukatlarıyla birlikte her zaman yanınızda olacağımızı buradan beyan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kadınlar, gece boyunca şiddete, sömürüye ve ayrımcılığa karşı hep birlikte seslerini yükseltti. Şehzadeler Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bu etkinlik, Manisa'da kadına yönelik şiddete karşı mücadelenin sembolü haline geldi. - MANİSA