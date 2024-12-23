Manisalılar şehidini unutmadı - Son Dakika
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Yerel

Manisalılar şehidini unutmadı

Manisalılar şehidini unutmadı

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit düşen Manisalı Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak, şehadetinin 1. yılında düzenlenen programla anıldı.

23.12.2024 16:27  Güncelleme: 16:30
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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit düşen Manisalı Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak, şehadetinin 1. yılında düzenlenen programla anıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi tarafından Şehit Enes Budak'ın cenaze namazının da kılındığı Yunusemre ilçesindeki Saruhanbey Cami'nde düzenlenen anma programına Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Karaca, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan, Yunusemre İlçe Müftüsü Ali Efe, Şehit Enes Budak'ın babası ve ailesi, Manisa emniyet personeli katıldı.

Mevlidi Şerifin okunduğu ve dualarla anılan şehit Şehit Enes Budak için cami çıkışında pilav hayrı da yapıldı. Caminin bahçesinde Şehit Enes Budak'ın çocukluk, gençlik ve askerlik yıllarını gösteren fotoğraflarının yer aldığı sergi ise katılımcılar tarafından dikkatlice gezildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Manisalılar şehidini unutmadı - Son Dakika

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