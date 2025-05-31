Mansur Yavaş Düzce'de Adalet ve Yerel Yönetim Başarılarını Anlattı - Son Dakika
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Yerel

Mansur Yavaş Düzce'de Adalet ve Yerel Yönetim Başarılarını Anlattı

Mansur Yavaş Düzce\'de Adalet ve Yerel Yönetim Başarılarını Anlattı
31.05.2025 18:20  Güncelleme: 18:27
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Düzce'de düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde adalet talep etti ve CHP'li belediyelerin yerel yönetimlerde sağladığı başarıları anlattı. Yavaş, öğrencilere yönelik yurt ve barınma hizmetlerinin engellenmeye çalışıldığını belirtti.

Düzce'de mitinge katılan Mansur Yavaş, "Yargılanmaktan korkmuyoruz. Hiçbirimizin dokunulmazlığı yok. Burada adalet istemeye geldik. Ekrem Başkan için, seçilmiş belediye başkanlarımız için geldik. Gençler, sadece anayasal haklarını kullandıkları için cezaevinde. Allah kimseyi düşürmesin bu duruma. Kendi çıkardıkları yasaya göre bile yatarı yokken, neden tutuyorsunuz bu çocukları? Çifte standart bitsin. Adalet tesis edilsin. Başımız dik şekilde, alnımız açık bir şekilde halkın karşısına çıkmak istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte Düzce'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel yönetimlerde elde edilen başarıları anlattı. Yavaş, Ankara'dan Düzce'ye "Cumhuriyetin Başkentinden selam getirdiğini belirterek, 2019'dan bu yana 11 büyükşehir belediye başkanıyla birlikte sürdürdükleri halk odaklı yönetim anlayışını anlattı. Beş yıldır büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz ve hizmetlerimiz vatandaş nezdinde büyük takdir topladı. 2019'da Ankara'da sadece 3 belediyeyi yönetirken bugün bu sayının 16'ya çıktı, Türkiye genelinde ise CHP'li belediye sayısının 400'ü geçti" dedi.

"Örnek bir yönetim sergiledik, şimdi itibarsızlaştırılmak isteniyoruz"

Yavaş, CHP'li belediyelerin hizmetlerini itibarsızlaştırmaya yönelik çabaların hız kazandığını belirterek, "Başarımız rahatsız etti. Özellikle öğrencilere sunduğumuz yurt ve barınma hizmetleri engellenmek istendi. Belediyelerimizin çalışmaması için yasa teklifleri veriliyor. Ankara'da göreve geldiğinde hiç kreş yoktu. Bugün sayımız 40'a yaklaştı. Hedefimiz 100'ün üzerine çıkmak. Kadınlar çalışabilsin, çocuklar eşit şartlarda hayata başlasın istiyoruz" diye konuştu.

"Sosyal desteklerimiz insani ve inancımıza uygun"

Sosyal yardımların da hedef alındığını söyleyen Yavaş, Ankara'da 210 bin dar gelirli aileye Kurban Bayramı öncesi 2.500 TL'lik destek verdiklerini duyurdu. "Hükümet emekliye 4 bin TL verirken, bizim gelirimizle kıyaslanamayacak bir bütçeyle biz daha fazlasını yapıyoruz. Mazottan fideye, tohumdan gübreye kadar geniş bir destek programı uyguluyoruz. Düzce'de fındık üreticileri büyük zarar gördü. Biz Ankara'da nasıl destek oluyorsak, burada da elimizden geleni yaparız" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mansur Yavaş Düzce'de Adalet ve Yerel Yönetim Başarılarını Anlattı - Son Dakika

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