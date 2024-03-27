Mantar aramaya çıkan vatandaşlar ormanda ceset buldu

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Denizli'de mantar toplamak için ormanlık alana giren 2 kişi karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Vatandaşlar, sızdığını sandıkları kişinin tüfekle göğsünden vurulmuş olduğunu fark etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SIZDIĞINI SANDILAR, VURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. 2 vatandaş, çıntar mantarı aramak için ormanlık alana girdiklerinde yerde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti. Önce alkol alıp sızan bir kişi olduğunu düşünen vatandaşlar, yaklaştıklarında yanında bir tüfek ve göğsünden vurulduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

TÜFEKLE VURULDUĞU BELİRLENDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede yerde yatan şahsın tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın özel güvenlik görevlisi olan Yaşar Öznur olduğu tespit edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE ORTAYA ÇIKACAK

Olay yeri inceleme ve savcının bölgedeki incelemelerde intihar ettiği değerlendirilen Öznur'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından Öznur'un kesin ölüm sebebinin netleşeceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.