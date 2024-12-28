Maraş ve Roboski Anması İzmir'de Yapıldı

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(İZMİR) - İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri 1978'de Kahramanmaraş'taki olaylar ve 2011'de Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski'de 34 kişinin hava saldırısında yaşamını kaybetmesine ilişkin basın açıklamasında buludu, Açıklamada, "Yeni Maraşların, Roboskilerin yaşanmasına izin vermeyeceğiz" denildi.

İzmir'de Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri 1978'de Kahramanmaraş'taki olaylar ve 2011'de Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski (Ortasu) köyünden Irak'a geçmeye çalışan 17'si çocuk 34 kişinin hava saldırısında yaşamını kaybetmesi nedeniyle basın açıklamasında bulundu.

Konak ilçesindeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan grup "Roboski ve Maraş katliamlarını unutmadık, unutturmayacağız" yazılı pankart açarak "Roboskiyi unutma unutturma", "Faşizme karşı omuz omuza" ve " Dersim, Maraş, Roboski unutulmaz hiç biri" sloganları attı.

KESK Dönem Sözcüsü Nafiz Ceylan tarafından okunan basın açıklaması metninde ise "Aralık ayı geldiğinde bu ülkenin aydın, demokrat, yurtsever insanlarının yüzü ne yazık ki acıya boğuluyor. 26 Aralık 1978 Maraş Katliamı, adına 'Hayata Dönüş' dedikleri ancak 32 insanın yaşamdan koparıldığı 19 Aralık 2000 cezaevleri katliamı ve 2011 yılında gerçekleşen üç ayrı hava saldırısında 17'si çocuk 34 yoksul köylünün katledildiği Roboski Katliamı bu ülkenin acılarla dolu tarihindeki sayfalardan ne yazık ki bazıları" denildi.

"Bu ülkede faşizm sistematik hale gelmiştir"

Açıklama metninin devamında ise Aralık ayının ülke tarihinde derin yaralar bırakan trajik bir dönem olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ülkede başta yaşam hakkı olmak üzere en temel insan haklarının, özgürlüklerin ve demokrasinin bir şenlik, bir bayram havası içerisinde kutlanabildiği etkinlikler olmasını arzu ederken çok büyük 3 katliamda yaşamlarını yitirenleri anmak ülkenin insan hakları konusundaki seviyesini göstermektedir. Bu ülkede faşizm, sistematik ve kurumsal bir kimliğe sahiptir. Gerçekleştirdiği insanlık düşmanı eylemlerin hiçbirisinden yargılanmamak, bir teamül haline gelmiştir. Bırakın yargılanmayı, katliamlara katılanlar, örgütleyenler ödüllendirilmekte, terfiler almakta, görevlerini layıkıyla yerine getirmenin hediyeleriyle yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu ülkede faşizm daha doğmamış bebeklerin annelerinin karnından çıkartılıp katledilmesidir. Bu ülkede faşizm, insanların alevi, kürt veya devrimci oldukları için idam sehpalarında, sokak ortasında infazlarda, pogromlarda, kitlesel kıyımlarda veya bir baro başkanının canlı yayında, herkesin gözü önünde katledilmesidir. Bu ülkede faşizm, faşistlerin ve onları yönetenlerin eylemleri nedeniyle ceza almayacaklarını bildikleri için sistematik hale gelmiştir.

"Bu ülkede yeni Maraşların, Roboskilerin yaşanmasına izin vermeyeceğiz"

Ne var ki umut hala vardır. İnsanların etnik veya sınıfsal kökeni, cinsiyeti, dini, dili, rengi, siyasi görüşü, mezhebi, cinsel yönelimi nedeniyle düşmanlaştırılmadığı, katledilmediği bir ülke yaratmak bizlerin elindedir. Demokrasi, bağımsızlık ve özgürlük, bu ülke için hayal değildir. Bir avuç sömürücü azınlık ve onların artıklarıyla yaşayan faşist örgütlenmeler, halkın demokratik tepkisi karşısında yenilecektir. Barış, savaşa galip gelecektir. Özgürlük esarete, insanlık barbarlığa, demokrasi faşizme karşı zaferini bir gün mutlaka ilan edecektir. Bu ülkenin insanları bir gün mutlaka kardeşliğe, birlik ve dayanışmaya, bolluk ve refaha kavuşacaklardır. Gecelerinde aç yatılmayacak, bütün çocuklar şeker de yiyebilecektir. Bu güzel tablo ise ancak birlik, mücadele ve dayanışma ile elde edilebilecektir. Bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi mücadelesi hiçbir zaman kısa soluklu olmamıştır. İnsan hakları, ancak can pahasına sürdürülen mücadeleler ile elde edilmiştir. Bizler katliamlara, faşizmin hiçbir çeşidine alışmayacak, halkımızı da alıştırmayacağız. Bunları normalleştirmeye çalışanlara karşı elbirliği ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu ülkede yeni Çorumların, Maraşların, Sivasların, 19 Aralıkların, Roboskilerin yaşanmasına izin vermeyeceğiz.

Bu duygu ve düşünceler ışığında Maraş'ta, 19 Aralık cezaevleri operasyonlarında ve Roboski'de yaşamını yitirenleri saygıyla anıyor, anılarını mücadelemizde yaşatacağımızı bir kez daha vurguluyoruz."