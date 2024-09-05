Mardin\'de Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali için güvenlik toplantısı yapıldı

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Mardin'in Midyat ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin güvenlik ve asayiş toplantısı Kaymakam Ömer Faruk Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlık makamında düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nin güvenlik ve asayiş toplantısında Kaymakam Özdemir'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, İlçe Emniyet Müdürü Celal Özgür Öz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Volkan Şenocak, Midyat Kaymakamlığı Yatırım ve İzleme Uzmanı Sercan Öztaş, Midyat Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Bayar hazır bulundu.

İlçeye festival için gelecek olan çok sayıda yerli ve yabancı turistle birlikte çok sayıda bürokrat ve iş insanlarının en üst seviyede karşılanması ve festivalin sorunsuz tamamlanması için düzenlenen asayiş ve güvenlik toplantısında Midyat'ın festivale hazır olduğu vurgulandı.

İlçe genelinde ulaşım, asayiş, konaklama konularıyla birlikte tüm kurumların özverili çalışmalar içerisinde hazır olunduğu, trafik yoğunluğunu önleme, işletmelerin denetim ve alınan tedbirlerle her konuda hazır olduğu kaydedildi.

Kaymakam Özdemir, "6-7-8 Eylül'de 3.'sü düzenlenecek olan Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali ile ilgili güvenlik toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda organizasyon öncesi yapılan son hazırlıklar görüşüldü. Alınan tedbirler güvenlik önlemleri ile yapılan çalışmalar değerlendirdik. Festivale hazırız" dedi. - MARDİN