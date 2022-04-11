Mardin Valisi Demirtaş, iftar programında müjdeleri verdi - Son Dakika
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Mardin Valisi Demirtaş, iftar programında müjdeleri verdi

11.04.2022 00:29
Mardin Valisi Demirtaş, iftar programında müjdeleri verdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen toplu iftar programına katılan Vali Mahmut Demirtaş, ilçede yapılacak olan çalışmalarla ilgili müjdeleri verdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen toplu iftar programına katılan Vali Mahmut Demirtaş, ilçede yapılacak olan çalışmalarla ilgili müjdeleri verdi.

Ramazan ayının bereketi ve manevi hazzını merkez ve ilçelerde vatandaşlar ile iftar sofrasında paylaşmaya devam eden Vali Demirtaş, Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesi tarafından İpekyolu Mahallesi Ali Ertaş Caddesi üzerinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla iftar sofrasında bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlanan iftar programında konuşan Vali Mahmut Demirtaş, bereket, birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayı olan Ramazan ayının Mardin'de çok bereketli geçtiğini söyledi. Mardin genelinde yaklaşık 10 bin aileye sıcak yemek ulaştırıldığını belirten Vali Demirtaş, "İlçe kaymakamımız çok ciddi anlamda vatandaşlarımıza hem gıda yardımı hem de evde bakıma muhtaç sıcak bir yemek yapan vatandaşlarımıza da akşamları yemek götürüyor. Aynı zamanda tüm kaymakam ve belediye başkanları arkadaşlarımız akşamları sokaklarda, caddelerde veyahut düğün salonlarında sıcak yemek veriyorlar" dedi.

Otogar ve Millet Bahçesi müjdeleri verildi

Konuşmasına Kızıltepe ilçesinde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalara değinen Vali Demirtaş, "Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Vali olarak geldiğimiz günden beri Mardin'de olduğu gibi Kızıltepe'de de güzel hizmetlere imza atıyoruz. Yatırımlar yapıyoruz. Geçen yıl Kızıltepe'ye 127 kilometre sathi kaplama yaptık. ve yine 20 kilometrenin üzerinde de asfalt beton döktük. Şu an üzerinde bulunduğumuz Ali Ertaş Caddesini geçen yılın sonlarına doğru bitirdik. Burası tozdan topraktan geçilmiyordu. Şimdi vatandaşlarımız oturup yemek yiyebiliyor. İftarını burada yapabiliyor. Bu da bizim açımızdan çok sevindirici. Allah nasip ederse bu sene dünya ve Türkiye standartlarına uygun bir otogar yapacağız, ihaleye çıktık. Burada içme suyu şebekesini, kanalizasyonlarını yapıyoruz. Yine Allah kısmet ederse Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 150 dekar büyüklüğünde Türkiye standartlarının çok üzerinde güzel bir Millet Bahçesi yapacağız. Yardım ve dayanışma ayında inşallah birbirimizle birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Dayanışmamızı, yardımlaşmamızı artıracağız. Birbirimizle güzel geçineceğiz. Allah için seveceğiz birbirimizi" şeklinde konuştu.

İftar programına Vali Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, ilçe protokol üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - MARDİN

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Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mardin Valisi Demirtaş, iftar programında müjdeleri verdi - Son Dakika


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