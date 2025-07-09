Marmara'da Müsilaj Sona Erdi, Yunuslar Sorun Olmaya Başladı - Son Dakika
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Marmara'da Müsilaj Sona Erdi, Yunuslar Sorun Olmaya Başladı

Marmara\'da Müsilaj Sona Erdi, Yunuslar Sorun Olmaya Başladı
09.07.2025 13:33
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Süleymanpaşa'da müsilaj bitti, balıkçılar bu kez yunusların avlarını kapmasından şikayetçi.

Marmara Denizi'nin Süleymanpaşa kıyılarında müsilaj sorunu sona ererken, 12 metrenin altındaki balıkçı tekneleri avcılığa devam ediyor. Balıkçılar, bu kez de yunus balıklarının ağlara dadanmasından şikayetçi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde av yasağının başlamasıyla büyük tekneler sezonu kapatırken, 12 metrenin altındaki küçük tekneler faaliyetlerini sürdürüyor. Balıkçılar, müsilajın ortadan kalkmasından memnun ancak bu kez de yunus balıkları nedeniyle yakaladıkları balığı kaybettiklerini söylüyor.

"Müsilajla ağlarımızı kaybediyorduk"

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz, denizin şu anda oldukça temiz olduğunu belirterek, "Çok şükür müsilaj kalktı, artık ağ atabiliyoruz. Birkaç ay önce ağlarımızı denizde tutamıyorduk. Müsilaj yüzünden bazı arkadaşlarımız ağlarını kaybetti. Ben şanslıydım ama birçok kişi mağdur oldu" dedi.

Yunus balığı engeli

Balıkçıların şimdiki sorunu ise yunuslar olduğunu ifade eden Oğuz, "Denizimiz bu sene bereketli olacak gibi. Şu anda jumbo karidese ağ atıyoruz ama sağ olsun yunus arkadaşlar izin verirse tutuyoruz, vermezse o da yok. Koca gün ağ dikmekle geçiyor. Bazen tuttuğumuz balığı bile alamıyoruz, ağdan önce yunus kapıyor" ifadelerini kullandı.

Palamutta umut var

Balıkçılar, yasağın kalkacağı eylül ayı için ise özellikle palamut konusunda umutlu. Hüseyin Oğuz, "Bu sene palamuttan haber var. İnşallah beklediğimiz gibi olur. Şimdilik sabırla bekliyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Marmara'da Müsilaj Sona Erdi, Yunuslar Sorun Olmaya Başladı - Son Dakika

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