Marmaris Belediyesi 5 Yılda 61 Bin Kişiye Yardım Etti

Marmaris Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla 5 yılda birçok önemli çalışmaya imza attı. Pandemi, yangın, deprem, sel gibi felaketler başta olmak üzere tüm zor zamanlarda vatandaşın yanında olan Marmaris Belediyesi, ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerini yalnız bırakmadı.

Marmaris Belediyesi, 5 yıllık süreçte yaklaşık 61 bin kişinin derdine derman oldu. Pandemi, yangın, deprem, sel gibi felaketler başta olmak üzere tüm zor zamanlarda vatandaşın yanında olan Marmaris Belediyesi, ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerini de yalnız bırakmadı.

5 yıl boyunca gıda ve kış mevsiminde odun yardımında bulunulan aileler için Halk Kart uygulamasına geçildi. Halk Kart kanalıyla, alanın ve verenin birbirini görmesine gerek kalmadan vatandaşların hesaplarına para aktarımı yapılarak yardım gerçekleştirildi. Böylelikle vatandaşların istediği, sevdiği veya gerçekten ihtiyaç duyduğu malzemeyi anlaşmalı yerlerden alması sağlandı. 5 yıl boyunca gıda, kırtasiye, odun, giysi, beslenme ve Ramazan ayı yardımı başta olmak üzere 22 kalemde destek sunuldu. Pandemi dönemi çalışmalarla birlikte yaklaşık 60.980 bin vatandaşın taleplerine yanıt verildi.

PANDEMİDE 7/24 HALKIN YANINDA

Tüm dünyanın zor günler geçirdiği pandemi döneminde Marmaris Belediyesi önemli uygulamalara imza attı. İşyeri kapalı kalan küçük esnafa 1000'er lira katkıda bulunulurken, tam kapanma döneminde ürünlerini pazara çıkaramayan üreticiden satın alınan meyve ve sebzeler yine ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. Sokağa çıkmanın yasak olduğu dönemlerde fırınlardan alınan ekmekler de mahalle mahalle gezilerek vatandaşlara ücretsiz ulaştırıldı. Ayrıca evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların pazar, market, eczane gibi alışverişleri de belediye ekipleri tarafından yapıldı. Belediye bir üretim merkezi kurarak ürettiği maskeleri de ücretsiz olarak dağıttı. Marmaris Belediyesi bu çalışmalarıyla en başarılı belediyeler arasında 8'inci oldu.

ÖĞRENCİLERE TABLET HEDİYE EDİLDİ

Pandemide işsiz kalan müzik emekçilerinin sesini duyurmak için 'Müzik Susmasın' kampanyasını düzenlendi. Yine online eğitimde fırsat eşitliğini oluşturmak adına maddi imkanı olmayan öğrencilee tablet hediye edilirken, pandemi sonrasında da 8. ve 12'nci sınıflarda okuyan öğrencilerin derslerine ve sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olmak amacıyla da Dijital Eğitim Kartı hazırlandı. Ayrıca sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına beslenme çantası dağıtımı yapıldı.

ZOR GÜNLER BİRLİKTE ATLATILDI

Öte yandan, Marmaris'te yaşanan yangın, sel gibi büyük felaketler döneminde de Belediye her zaman halkın yanında oldu ve ihtiyaçlarının giderilmesi için büyük gayret gösterdi. İzmir depremi, Kastamonu sel felaketi ve son olarak 11 ilde meydana gelen deprem felaketinde de Marmaris Belediyesi, bölge halkıyla birlikte olarak yardım elini uzattı. Deprem bölgesine gıda, giysi ve odun gönderen Marmaris Belediyesi, ilçeye gelen depremzede vatandaşlar için de destek çalışmaları gerçekleştirdi.