Marmaris Belediyesi, Avrupa\'dan gelen öğretmenleri ağırladı

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Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, 'Mavi ve Yeşil Okullar Projesi' kapsamında, Avrupa'nın 7 ülkesinden gelen öğretmenleri ağırladı.

Marmaris Belediyesi İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı, bu kez Avrupa'dan gelen öğretmenleri ağırladı. Mavi ve Yeşil Okullar Projesi kapsamında Estonya, İspanya, Polonya, Romanya, Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya'dan ilçeye gelen 19 öğretmen, Bilim Parkı'nı da ziyaret etti. Burada yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan öğretmenler, parktaki deneyleri uyguladı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iki yıldır yürütülmekte olan ve uluslararası destek de alan Mavi Yeşil Okullar isimli projenin amacı öğrencilerde doğayı korumanın insanın kendisini korumak olduğu bilincini yerleştirmek olarak öne çıkıyor. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren proje yetkilileri, şu açıklamayı yaptı:

"Bu amaçla daha ilgi çekici, eğlenceli ve 21. yüzyıl becerilerini destekleyen dijital pedagojiye uygun dijital içeriklerin üretilmesi planlanmaktadır. Biz de öğretmenleri ağırlayarak bu hedefi uygulayacak olan kişilerle bir araya geldik. İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı da bu hedefe en uygun yerlerden birisi. Marmaris Belediyesi'ne bizi ağırladıkları için teşekkür ediyoruz."