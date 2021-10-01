Marmaris'in yer fıstığına yoğun ilgi - Son Dakika

Son iki yılda tarımla ilgili önemli projeler hayata geçiren Marmaris Belediyesi, CHP Genel Merkezi tarafından İstanbul'da düzenlenen Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katıldı. Üç gün önce hasadı gerçekleştirilen taze yer fıstığının ikram edildiği standı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ziyaret etti.

Marmaris Belediyesi, CHP Genel Merkezi tarafından İstanbul'da düzenlenen 'CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katıldı. 160 belediye ve 300'ün üzerinde kooperatifin katılımıyla 'Tarımsal kalkınmada yeni politikalar, üretici odaklı çözümler' başlığıyla 30 Eylül'de başlayan zirvede Marmaris standında bölgeye özgü ürünlerin yanı sıra üç gün önce hasat edilen taze yer fıstığı ikram edildi. Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (MARKO) ile birlikte üretilen çam balı, zeytinyağı, defne sabunu gibi ürünlerin sergilendiği stant yoğun ilgi gördü.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın konukları ağırladığı Marmaris standını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ziyaret etti. Beraberinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte standa gelen Kılıçdaroğlu'na belediyenin tarlalarında yetiştirilen yer fıstığı ikram edildi. Taze yer fıstığının tadına bakan Kılıçdaroğlu, tadının çok güzel olduğunu söyledi.

CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, MARKO Başkanı Cengiz Akdeniz ve Marmarisli çiftçiler de stantta konukları ağırladığı zirvede Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve çok sayıda davetli Marmaris standını ziyaret etti. - MUĞLA