Marmaris'te orman yolu çöktü, uçurumdaki yaşlı sürücü ağır yaralı kurtarıldı - Son Dakika
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Marmaris'te orman yolu çöktü, uçurumdaki yaşlı sürücü ağır yaralı kurtarıldı

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Marmaris\'te orman yolu çöktü, uçurumdaki yaşlı sürücü ağır yaralı kurtarıldı
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Marmaris\'te orman yolu çöktü, uçurumdaki yaşlı sürücü ağır yaralı kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Armutalan Mahallesi'nde orman yolu çöktü ve bir otomobil uçuruma yan yattı. Araçta yaralı mahsur kalan yaşlı sürücü, itfaiye ve SAR ekiplerince ağır yaralı kurtarılarak Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(MARMARİS) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yolunda meydana gelen çökme sonucu bir otomobil uçuruma yan yattı. Araç içerisinde yaralı halde mahsur kalan yaşlı sürücü için itfaiye ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Derin uçurumdan ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Armutalan Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Armutalan Mahallesi'ndeki orman yolu üzerinde seyir halinde olan otomobil, yolun çökmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yan yattı.

Kazanın ardından araçtan uçuruma yuvarlanan yaşlı sürücü yaralanırken, olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile SAR Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi.

Uçuruma yuvarlanarak mahsur kalan yaralı sürücüyü kurtarmak için ekipler çalışma başlattı.

Engebeli arazide gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, araç içerisinde bulunan yaşlı sürücüye ulaşmayı başardı.

Ekiplerin ortak çalışması sonucunda uçurumdan çıkarılan yaralı sürücü, güvenli bölgeye taşınarak olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi yapılan yaşlı sürücü, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: ANKA
ArmutalanMarmarisİtfaiyeGüncelMuğlaYerelSon Dakika

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