Maxwell\'in Mahkumiyeti İptal Edilmedi

ABD'de federal mahkeme, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlarında ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'e yardım etmekten 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Ghislaine Maxwell'in mahkumiyetinin iptal edilmesi ve serbest bırakılması talebini reddetti.

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi oluşturmakla suçlanan ve 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in uzun yıllar yakınında bulunan Ghislaine Maxwell, mahkumiyetini ortadan kaldırmaya yönelik hukuki girişimde bulundu. Manhattan'daki New York Güney Bölge Federal Mahkemesi, Maxwell'in yeni açıklanan Epstein belgelerini gerekçe göstererek yaptığı başvuruyu reddetti. Mahkeme kararıyla Maxwell'in 2021 yılında aldığı mahkumiyet kararı ile 20 yıllık hapis cezası yürürlükte kaldı. ABD Bölge Yargıcı Paul Engelmayer tarafından verilen kararda, 64 yaşındaki Maxwell'in mahkumiyetinin iptal edilmesi için ileri sürdüğü iddiaların yeterli hukuki ve somut delile dayanmadığı belirtildi.

Engelmayer, Maxwell'in başvurusundaki bazı iddiaları "dayanaktan yoksun", bazılarını ise hukuken geçersiz olarak değerlendirirken, sunulan yeni materyallerin büyük bölümünün Maxwell'in ceza davasıyla doğrudan bağlantılı olmadığı sonucuna vardı.

Yeni açıklanan Epstein belgelerini gerekçe gösterdi

Maxwell, avukatı olmadan kendi adına, hakkındaki tutuklamanın yasal yollardan yapılıp yapılmadığının tespiti amacıyla yargıç huzuruna çıkarılmasını talep ettiği "habeas corpus" başvurusunda bulundu. Maxwell, son dönemde kamuoyuna açıklanan Epstein dosyalarının 2021 yılında Manhattan'da görülen davasında anayasal haklarının ihlal edildiğini ortaya koyduğunu savundu.

ABD Kongresi tarafından kabul edilen "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında açıklanan milyonlarca sayfalık belgeye işaret eden Maxwell, söz konusu kayıtların yargılama sırasında savunmasından bilgi saklandığını, bazı tanıkların gerçeğe aykırı ifadeler verdiğini ve jürinin kararını etkileyebilecek önemli unsurların mahkemeye doğru şekilde aktarılmadığını gösterdiğini iddia etti.

Maxwell ayrıca, Epstein'in mağdurlarını temsil eden bazı avukatların kendi ceza davasında fiilen savcılık makamıyla birlikte hareket ettiğini ileri sürdü. Maxwell, söz konusu avukatların "gayriresmi savcılar" veya hükümet adına hareket eden kişiler gibi davrandıklarını ve bunun adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini savundu.

"Hiçbir makul jüri beni mahkum etmezdi"

Maxwell, mahkemeye sunduğu başvuruda yeni belgelerin 2021 yılındaki dava sırasında jüri üyelerinin önüne getirilmiş olması halinde sonucun farklı olacağını öne sürdü. Maxwell, açıklanan kayıtların çapraz sorgulamalarda kullanılabilmesi durumunda tanıkların güvenilirliğinin sorgulanabileceğini belirterek, mevcut bilgiler ışığında "hiçbir makul jüri üyesinin kendisini mahkum etmeyeceğini" savundu. Maxwell, mahkumiyetinin kaldırılmasının yanı sıra yeni bir delil duruşması yapılmasını ve cezaevinden serbest bırakılmasını talep etti.

Mahkeme iddiaları reddetti

Yargıç Engelmayer ise Maxwell'in savunmasına dayanak gösterdiği belgelerin büyük bölümünün ceza davasıyla ilgisiz olduğuna hükmetti. Kararda, Maxwell'in bazı suçlamalarının spekülasyonlara ve mevcut kayıtların yanlış yorumlanmasına dayandığı belirtilirken, iddiaların bir bölümünün de yasal başvuru süresi geçtikten sonra gündeme getirildiğine dikkat çekildi.

Engelmayer, Maxwell'in mahkumiyetinin "adaletin tamamen yanlış tecelli ettiği" bir davanın sonucu olduğu yönündeki iddiasını da kabul etmedi. Mahkeme, Maxwell'in başvurusunda jüri kararını değiştirebilecek güvenilir yeni bir olgu ortaya koyamadığı sonucuna vardı.

Federal savcılar da daha önce mahkemeye sundukları yaklaşık 100 sayfalık karşı görüşte Maxwell'in iddialarını "spekülatif", "gerçeklerle örtüşmeyen" ve usul açısından engellenmiş olarak nitelendirmişti.

Maxwell, 2021'de 5 suçlamadan mahkum edilmişti

Ghislaine Maxwell, Aralık 2021'de Manhattan'da görülen ve yaklaşık bir ay süren davada karşı karşıya kaldığı 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulunmuştu. Savcılar Maxwell'in 1994 ile 2004 yılları arasında 4 kız çocuğunun Jeffrey Epstein tarafından cinsel istismara uğramasına yardımcı olduğunu, mağdurlarla yakınlık kurarak onları Epstein'in çevresine dahil ettiğini ve istismara hazırladığını ortaya koymuştu.

Maxwell, Haziran 2022'de Manhattan Federal Mahkemesi tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme Maxwell'in Epstein'in genç kızlara yönelik istismarının gerçekleştirilmesinde merkezi bir rol oynadığı sonucuna varmıştı.

Temyiz mahkemesi de mahkumiyet kararını uygun bulmuştu

Maxwell'in mahkumiyetinin iptali için yaptığı önceki girişimler de sonuçsuz kalmıştı. Manhattan merkezli 2. Bölge Federal Temyiz Mahkemesi, Eylül 2024'te Maxwell'in mahkumiyetini ve cezasını uygun bulmuştu. Maxwell, temyiz başvurusunda Epstein'in 2007 yılında Florida'daki federal savcılarla yaptığı kovuşturmama anlaşmasının kendisini de kapsadığını ve bu nedenle New York'taki federal savcıların kendisini yargılayamayacağını savunmuştu. Temyiz mahkemesi ise Florida'daki savcılık makamı ile Epstein arasında yapılan anlaşmanın New York Güney Bölgesi Federal Savcılığı açısından bağlayıcı olmadığına karar vermişti. Mahkeme ayrıca Maxwell'in zamanaşımı, jüri tarafsızlığı ve cezanın hesaplanmasına ilişkin itirazlarını da kabul etmemişti.

Yüksek Mahkeme başvurusunu kabul etmedi

Aralık 2025'te yaptığı ilk kapsamlı başvuruda Maxwell, jüriyle ilgili usulsüzlük iddiaları ve hükümetin delil sakladığı yönündeki suçlamalar da dahil olmak üzere mahkumiyetinin iptali için 9 ayrı gerekçe sunmuştu. Yaklaşık 50 sayfalık başvurunun Maxwell tarafından avukatsız şekilde hazırlandığı belirtilmişti.

Maxwell, temyiz mahkemesinden istediği sonucu alamamasının ardından dosyayı ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşımıştı. ABD Yüksek Mahkemesi 6 Ekim 2025 tarihinde Maxwell'in temyiz başvurusunu görüşmeyi reddetmiş, böylece Maxwell'in doğrudan temyiz yolları büyük ölçüde tükenmişti. Maxwell bu kararın ardından mahkumiyetine karşı olağanüstü bir hukuki yol olarak kabul edilen "habeas corpus" başvurusuna yöneldi.

Maxwell, 20 yıllık cezasını çekmeye devam edecek

Son kararla birlikte Maxwell'in 2021'deki mahkumiyeti ve 2022'de verilen 20 yıllık hapis cezası geçerliliğini korudu.

Federal mahkemenin son ret kararı, Maxwell'in yeni açıklanan Epstein belgelerine dayanarak mahkumiyetini ortadan kaldırma yönündeki en kapsamlı girişimlerinden birinin daha başarısız olması anlamına geliyor. Jeffrey Epstein ise Temmuz 2019'da reşit olmayan kız çocuklarının cinsel amaçlı ticareti suçlamalarıyla tutuklanmış, hakkında açılan federal dava sonuçlanmadan Ağustos 2019'da Manhattan'daki cezaevinde ölü bulunmuştu. Yetkililer Epstein'in ölümünün intihar olduğunu açıklamıştı.