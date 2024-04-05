Özlem Çerçioğlu\'ndan adliye yemekhanesindeki mazbata törenine sert tepki: Utanç verici bir şey

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Hafta sonu gerçekleştirilen yerel seçimlerde rakiplerini geride bırakarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Özlem Çerçioğlu, Aydın Adliyesi'ne giderek mazbatasını aldı.

"ULUSAL BASINA REZİL OLURUZ ARKADAŞLAR"

Aydın İl Seçim Kurulu Başkanı Erkan İlbay'ın elinden mazbatasını teslim alan Çerçioğlu, tüm Aydınlılara teşekkür ederek, seçimin kaybedeni olmadığını Aydın'ın kazandığını belirtti. Aydın Adliyesi'nin yemekhanesinde gerçekleştirilen mazbata töreninin yıllardır yemekhanede yapılmasına dikkat çeken Başkan Çerçioğlu, duruma tepki göstererek "Arkamda yemek tabakları ve çaydanlıkla fotoğraf çekeceksiniz, sakın çekmeyin. Ulusal basına rezil oluruz arkadaşlar. Türkiye'nin hangi ilinde bir büyükşehir belediye başkanı adliyenin yemekhanesinde mazbata alır. Bu tablo Aydınımıza yakışmıyor. Utanç verici bir şey" dedi.

"ÇOK DEMOKRATİK BİR YARIŞ OLDU"

Mazbatasını aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan "Topuklu Efe" lakaplı başkan Çerçioğlu, demokratik bir yarış olduğunu belirterek, "Bu seçimin kaybedeni yok. Kazananı Aydın'dır. Benle beraber 21 adaydık biz. Karşımda 20 aday vardı. Çok demokratik bir yarış oldu. Tüm adayları bekliyorum. Beraber çalışmaya hazırız. Ben Aydın halkına bir kere daha teşekkür ediyorum" dedi.

"İLK ETAPTA YARIM KALAN İŞLERİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Törenin ardından beraberindeki heyetle birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Başkan Çerçioğlu, görevine başlarken, projeleri hakkında da bilgi verdi. İlk etapta yarım kalan işleri tamamlayacaklarını belirten Çerçioğlu; "Yarım kalan projelerimiz var. Işıklı Doğal Yaşam Parkı'nın temelini attık. Hızlı bir şekilde onu tamamlayacağız. Yine Mimar Sinan Mahallesi'nde kapalı spor salonumuzun temelini attık. Hızlı bir şekilde onu tamamlamaya devam edeceğiz. Yine Fuar Aydın ile ilgili tamamlanacak noktalarımız var. Onları tamamlayacağız. Yani, temelini attığımız hizmetlerimizi birinci etapta bitirmeyi planlıyoruz. 2009 yılından bugüne kadar hep sosyal belediyecilik dedim ve sosyal belediyeciliği en iyi şekilde devam ettireceğiz. Başladığımız işleri bitireceğiz" dedi.