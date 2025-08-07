MEÇKAM'da Unutulmaz Yaz Şenliği - Son Dakika
MEÇKAM'da Unutulmaz Yaz Şenliği

07.08.2025 15:54
TÜRGEV'in düzenlediği yaz okulu, 180 çocuğa renkli etkinlikler ve unutulmaz anlar sundu.

TÜRGEV'in Mevlanakapı'ndaki Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi (MEÇKAM) tarafından düzenlenen yaz okulu ve çocuk şenliği, 2025 yazında 180 çocuk ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Program kapsamında 4-12 yaş grubundan 40 öğrenciye yönelik çeşitli atölye ve sosyal etkinlikler düzenlendi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) İstanbul'un tarihi semti Mevlanakapı'ndaki Çocuk Kütüphanesi ve Atölye Merkezi (MEÇKAM), 2025 yazında kapılarını çocuklara ardına kadar açtı. Yaz boyunca süren dopdolu programda, çocuklar hem yeni bilgiler öğrendi hem de birbirinden renkli etkinliklerle tatilin keyfini çıkardı.

180 çocuk ve aileleri unutulmaz anlar yaşadı

Temmuz boyunca devam eden program ve 2 Ağustos'taki büyük şenlik, 180 çocuk ile ailelerini bir araya getirdi. MEÇKAM, çocukların kahkahaları ve ailelerin mutluluğuyla bu yazın en canlı adreslerinden biri oldu.

Her yaşa, her ilgiye göre dolu dolu yaz okulu

MEÇKAM'ın yaz okulu, 4-6 ve 7-12 yaş gruplarına göre özel olarak hazırlandı. Sadece 40 öğrenciyle sınırlı bu özel programda, minikler kendilerini keşfedecekleri onlarca atölyede yeni dostluklar kurdu ve öğrenmenin tadına vardı.

Atölyelerle hayal gücünü keşfettiler

Yaz boyunca tam 131 saat süren atölyeler; drama, bilim, sanat, değerler eğitimi, ekoloji, spor, kitap okuma, zihin sporları ve İngilizce konuşma gibi çok farklı alanlarda çocukları bir araya getirdi. Ayrıca kitap okuma, zihin sporları ve İngilizce konuşma etkinlikleriyle çocuklar, ilgi alanlarını genişletirken yeni kazanımlar elde etme şansı buldu. Sinema gösterimleri ve su savaşıyla ise program renk ve neşe kazandı. Çocuklar hem eğlendi, hem öğrendi, hem de unutulmaz yaz hatıraları biriktirdi.

Sadece zihinler değil, kalpler de gelişti

MEÇKAM'daki yaz okulunda çocuklar, sadece zihinlerini değil, kalplerini de büyüttü. Sıradan bir yaz kampının ötesine geçen programda, geleneksel oyunlardan eğlenceli grup aktivitelerine kadar pek çok interaktif etkinlik çocukları bekliyordu. Geleneksel oyunlardan grup çalışmalarına, interaktif etkinliklerden yeni kurulan dostluklara kadar her anı, miniklerin sosyal ve duygusal gelişimini destekledi.

MEÇKAM Çocuk Şenliği'nde coşku zirveye çıktı

2 Ağustos günü düzenlenen büyük çocuk şenliği, rengarenk balonlar ve çocuk sesleriyle MEÇKAM'ı bir bayram yerine çevirdi. 180 katılımcının coşkusuyla, şenlik uzun süre unutulmayacak bir gün olarak hafızalara kazındı.

Oyunlar, yarışmalar ve sanatla dolu bir festival

Çuval yarışından yumurta taşımaya, hızlı su taşıma ve engelli parkurdan hulahop oyunlarına kadar gün boyunca miniklerin enerjisi hiç düşmedi. Anne-çocuk yarışmaları, ailelerin de etkinliğin bir parçası olmasını sağladı. Palyaçolar, yüz boyama, tuval boyama ve sandalye kapmaca gibi atölyelerle çocuklar hem eğlendi hem de yeteneklerini sergiledi. Danslar, köpük oyunu ve ritmik aktiviteler ise günü adeta bir festivale dönüştürdü. Şenlikte dağıtılan sandviç, limonata, dondurma ve patlamış mısır ise çocukların gününü tatlandırdı. Herkes, dolu dolu eğlenceyle birlikte paylaşılan ikramların tadını çıkardı.

Kütüphane ile iç içe bir yaz tatili

TÜRGEV'in kütüphane temelli eğitim modeliyle çocuklar, bu yaz kitapların ve bilginin merkezinde yepyeni bir dünyaya adım attı. Ailelerin de sürece dahil olmasıyla çocuklar yalnızca öğrenmedi, aynı zamanda aileleriyle daha sıkı bağlar kurdu.

MEÇKAM, çocukların hayatında iz bıraktı

Yaz okulu ve çocuk şenliği sayesinde MEÇKAM, katılan her çocuk ve aile için sıradan bir yaz tatilinden fazlası oldu. Eğitici ve eğlenceli bu deneyim, miniklerin hafızasında yer etti ve toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak yazıldı. - İSTANBUL

