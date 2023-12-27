 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 87. Yılı Sergiyle Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 87. Yılı Sergiyle Anıldı

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen sergide, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un eserleri sergilendi. Sergi, hem Akif'in hayatından kesitler sunan hem de 5 yılda yapılan programları içeriyordu. Sergiyi gezenler, İstiklal Marşı'nın ana temasının istiklal ve hürriyet olduğunu vurgulayarak, serginin düzenlenmesinden dolayı Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Mehmet Akif Ersoy\'un Vefatının 87. Yılı Sergiyle Anıldı
27.12.2023 - 14:12,
Abone Ol

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. yılında Talas Belediyesi tarafından düzenlenen sergiyle anıldı.

Açılan sergideki eserleri inceleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hem hayatından kesitler sunan hem de bu konuda 5 yılda yaptıkları programlardan oluşan serginin önemine dikkat çekti.

"Vatandaşların hafızasını yenileyen bir sergi"

Başkan Yalçın, kendi kütüphanesinden de kitapların yer aldığı sergiyle ilgili, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma haftasında ne kadar büyük etkinlikler yapsak, neler söylesek az. İnsanlar tarih yazabilir, şairleri şiirler yazabilir. Ancak Akif, her milletten şaire nasip olmayacak bir güzelliği bize kendisi sundu. Hem Çanakkale şehitlerine diyerek Çanakkale Destanını, hem de İstiklal Marşımızı dile getirdi. Sonra Safahat diye bir eseri var. Her bir satırı ayrı bir nasihat. Bu yıl 87. ölüm yıl dönümü. Kendisi paltosu olmadan geçirdiği son kışın ardından vefat etmesi de onun dünya değil vatan hassasiyeti olduğunu gösterir. Bu nedenle biz 5 yıldan beri birçok etkinlik yaptık. Hem bunların tamamını gösteren hem de kendisinin hayatından kesitler sunan bir sergi açtık. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sergi oldu. Vatandaşlarımızın da hafızasını yenilemek adına iyi bir çalışma oldu. Allah, Türkiye Cumhuriyeti ve ondan önceki devletlerimiz için can ve kan veren bütün şehit ve gazilerimizden razı olsun. Son şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Hepsine minnettarız" dedi.

Başkan Yalçın'a teşekkür

Sergiyi gezen vatandaşlardan Nevşehir Emekli Müftü Yardımcısı Ahmet Özvarinli, istiklal ve hürriyetin İstiklal Marşı'nın ana temasını oluşturduğunu belirterek, Başkan Yalçın'a serginin düzenlenmesinden dolayı teşekkür etti.

İki gün boyunca gezilebilecek sergiye gelenlere, Talas Belediyesi tarafından cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı adına hazırlanan magnetler hediye ediliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Akif Ersoy, Talas, Akif, Sanat, Kültür, Etkinlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 87. Yılı Sergiyle Anıldı - Son Dakika


14:32
Hakem Meler'e yumruk atan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi Hakem Meler'e yumruk atan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:06
Ankara adayı kim olacak? 'Erdoğan amcamın ismini açıklayacak' diyen yeğen mesajı apar topar sildi Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04
Ayağının tozuyla fitili ateşledi! Terim'den Yunanistan'da iddialı sözler Ayağının tozuyla fitili ateşledi! Terim'den Yunanistan'da iddialı sözler
14:04
İş birliğinin detayları netleşiyor! AK Parti İstanbul'da 4, Ankara'da 5 ilçeyi MHP'ye bırakıyor İş birliğinin detayları netleşiyor! AK Parti İstanbul'da 4, Ankara'da 5 ilçeyi MHP'ye bırakıyor
13:54
Nuri Bilge Ceylan'dan 'Tek kelime ederse yayın açar konuşurum' diyen Zeki Demirkubuz'a cevap Nuri Bilge Ceylan'dan "Tek kelime ederse yayın açar konuşurum" diyen Zeki Demirkubuz'a cevap
13:40
Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:30
ABD'de Tesla fabrikasında robot saldırısı! Mühendis yaralandı ABD'de Tesla fabrikasında robot saldırısı! Mühendis yaralandı
13:24
Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklifle Dubai'ye gidiyor Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklifle Dubai'ye gidiyor

Son Dakika
14:06 Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04 Ayağının tozuyla fitili ateşledi! Terim'den Yunanistan'da iddialı sözler
14:04 İş birliğinin detayları netleşiyor! AK Parti İstanbul'da 4, Ankara'da 5 ilçeyi MHP'ye bırakıyor
13:54 Nuri Bilge Ceylan'dan "Tek kelime ederse yayın açar konuşurum" diyen Zeki Demirkubuz'a cevap
13:40 Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:30 ABD'de Tesla fabrikasında robot saldırısı! Mühendis yaralandı
13:24 Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklifle Dubai'ye gidiyor
13:11 Petrol hırsızlığı Nijerya'da felakete neden oldu! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47 Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 14:41:52. #1.11#
SON DAKİKA: Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 87. Yılı Sergiyle Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement