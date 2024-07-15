Mehmet Kasapoğlu: 15 Temmuz, istikbalimize karşı zaferdir - Son Dakika
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Mehmet Kasapoğlu: 15 Temmuz, istikbalimize karşı zaferdir

Mehmet Kasapoğlu: 15 Temmuz, istikbalimize karşı zaferdir

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un milli iradenin zaferi olduğunu belirtti. Kasapoğlu, bu zaferin teröre, darbecilere ve geleceğimize pranga vurmak isteyenlere karşı bir zafer olduğunu vurguladı. Ayrıca, gençlerin 15 Temmuz gecesi gösterdikleri dirayetle milletin umudunu yeşerttiğini ve kahraman şehitlerin asla unutulmayacağını ifade etti.

15.07.2024 12:23
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Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, " 15 Temmuz; istikbalimiz için teröre, darbecilere, emperyalistlere, geleceğimize pranga vurmak isteyenlere karşı söylediğimiz söz, sıktığımız yumruk, vatan evlatlarının omzunda yükselen şanlı bir zaferdir" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Dr. Kasapoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz-Milli İradenin Zaferi, 15 Temmuz; demokrasi ve özgürlüğünü hedef alan hain darbecilere karşı sergilediğimiz topyekun bir direniştir. 15 Temmuz; tarihimizde halk tarafından seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında omuz omuza durduğumuz demokrasi mücadelesidir. 15 Temmuz; milli iradenin üzerinde hiçbir güç olamayacağının tasdikidir. 15 Temmuz; Çanakkale ruhunun hala taze olduğunun ve bu ruhun milletimizin birliğini pekiştirdiğinin ispatıdır. 15 Temmuz; vatana el sürdürmemek için canından ve evlatlarından vazgeçen milletimizin dik ve dirayetli duruşudur. 15 Temmuz; 7'den 77'ye aziz milletimizin kararlılık ve cesaret nişanesidir. 15 Temmuz onurumuzdur, gururumuzdur, şerefimizdir, haysiyetimizdir. ve 15 Temmuz; istikbalimiz için teröre, darbecilere, emperyalistlere, geleceğimize pranga vurmak isteyenlere karşı söylediğimiz söz, sıktığımız yumruk, vatan evlatlarının omzunda yükselen şanlı bir zaferdir"

15 Temmuz'un önemine vurgu yapan Kasapoğlu, "Bu millet bir oldukça, bileğini hiçbir güç bükemez. Gençlerimiz, 15 Temmuz 2016 gecesi gösterdikleri dirayetle milletimizin yarınlara olan umudunu yeşertmiştir. Devlet, millet ve vatan kavramlarının idrak ve şuurunda olan gençlerimiz, şanlı mazimizden aldıkları ilhamla hem kendi geleceklerine hem Türkiye'nin yarınlarına sahip çıkmışlardır. Kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize, bağımsızlık mücadelemizde gösterdikleri cesaretten ve fedakarlıktan dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Bu millet, kahramanlarını asla unutmayacak, unutturmayacaktır. 15 Temmuz bizlere, milletimizin ne kadar büyük ve güçlü olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu zafer, sadece Türkiye'nin değil, tüm mazlum milletlerin de zaferidir. Demokrasiye ve milli iradeye olan inancımızı her daim koruyacak ve birliğimize ket vurmaya çalışan alçaklara asla fırsat vermeyeceğiz. Biz, hep birlikte Türkiye'yiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günümüz kutlu olsun" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mehmet Kasapoğlu: 15 Temmuz, istikbalimize karşı zaferdir - Son Dakika

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