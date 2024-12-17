Mehmet 'Usta' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan plaket aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mehmet 'Usta' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan plaket aldı

Mehmet \'Usta\' Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan plaket aldı

Eskişehir'de hem torununa göz kulak olan hem de okulun tüm eksiklerini tamir eden 80 yaşındaki Mehmet Coşkunlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına katıldı.

17.12.2024 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de hem torununa göz kulak olan hem de okulun tüm eksiklerini tamir eden 80 yaşındaki Mehmet Coşkunlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına katıldı.

Eskişehir'de bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 15 yaşındaki torununu yalnız bırakmak istemeyen 80 yaşındaki dede Mehmet Coşkunlar, hem onu gözetlemek hem de eğitime katkıda bulunmak amacıyla okulda gönüllü görevli olmuştu. Torunu dersteyken okulun kapısından sırasına, lavabosundan duvarına kadar bozulmuş her şeyi tamir eden Coşkunlar, İhlas Haber Ajansı'na verdiği röportaj sonrası Türkiye'de gündem olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı masaya oturdu

Mehmet Coşkunlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen " Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları" programına davet edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ile aynı masaya oturan Coşkunlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile aynı karede yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Coşkunlar'a plaket verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Politika, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mehmet 'Usta' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan plaket aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:30 Özgür Özel’in Esad çıkışları oyları eritti İşte son anketten çıkan sonuç Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
21:13 Ömer Çelik, Esad’ın devrilmesinin arka planını canlı yayında açıkladı Ömer Çelik, Esad'ın devrilmesinin arka planını canlı yayında açıkladı
21:11 Ünlü iş insanı Bebek’teki yalısında ölü bulundu Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
20:52 Netanyahu bir kez daha Suriye’ye gitti, Savunma Bakanı’nın verdiği mesaj dikkat çekti Netanyahu bir kez daha Suriye'ye gitti, Savunma Bakanı'nın verdiği mesaj dikkat çekti
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
09:29 Osimhen ve Nwakaeme’den maçın önüne geçen hareket Osimhen ve Nwakaeme'den maçın önüne geçen hareket
09:17 Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi Maç sırasında kardeşinin vefatını öğrendi
09:11 Maçı kazanan Galatasaray’dan TFF’ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler Maçı kazanan Galatasaray'dan TFF'ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler
08:43 Top çıktı mı, çıkmadı mı İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
08:21 ABD: Oldukça zor bir konu olan PKKYPG’ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 21:44:11. #1.13#
SON DAKİKA: Mehmet 'Usta' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan plaket aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.