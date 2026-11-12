Melih Gökçek\'in kardeşi Deniz Gökçek Ankara\'da son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da hayatını kaybeden Melih Gökçek'in kardeşi Deniz Gökçek son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kardeşi Deniz Gökçek hayatını kaybetti. Gökçek için Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye çok sayıda vatandaş katıldı. Deniz Gökçek'in naaşı, cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere dualar ve tekbirler eşliğinde Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü