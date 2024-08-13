Melikgazi Belediyesi, Kayseri'ye Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi Kuruyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi, Kayseri'ye Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi Kuruyor

Melikgazi Belediyesi, Kayseri\'ye Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi Kuruyor

Melikgazi Belediyesi, Kayseri'de Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının kurulduğu alanda Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi inşa ediyor. Liseden mezun olan öğrenciler, Türkiye'nin havacılık ve uzay alanındaki gelişimine yön verecek.

13.08.2024 12:42  Güncelleme: 12:44
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Melikgazi Belediyesi; Türkiye'nin ilk uçak fabrikasının kurulduğu Kayseri'de, hem havacılık hem de uzay alanında Kayseri'ye çok farklı kabiliyetler kazandıracak olan 'Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'ni eski tayyare fabrikasının kuruluşundan 100 yıl sonra, aynı yerde inşa ediyor.

Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nde ulusal ve uluslararası havacılık standartlarını bilen, teorik, teknik ve uygulama bilgisine sahip öğrenciler yetişecek ve bu liseden mezun olan öğrenciler Türkiye'nin havacılık ve uzay alanındaki gelişimine yön verecek. 1926 yılında kurulup 1942 yılında üretimi durdurulan ilk uçak fabrikası TOMTAŞ'la başlayan Kayseri'nin havacılık tarihinin, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi ile yeniden yazılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Türkiye'de ve Kayseri'mizde Türkiye Yüzyılı'na yakışır projelerimizle ses getirmeye, örnek teşkil edecek hizmetlerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi, belki de bizleri en çok heyecanlandıran projemiz: Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi. Kayseri'nin en önemli değerlerinden bir tanesi olacak inşallah. Yüzyıl önce havacılık tarihinin başladığı Kayseri'de Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi, gençlerimize umut verecek, geleceğe hazırlayacak, onlara istihdam sağlayacak ve Kayseri'nin de sanayisine zemin hazırlayacak bir lise olacak. Dolayısıyla havacılık tarihi Türkiye'de ve Kayseri'de başladığı noktada tekrar ayaklarının üstüne kalkıyor ve havacılık tarihi yeniden başlıyor" dedi. Hem Kayseri'nin hem Türkiye'nin sanayisine, havacılık ve uzay bilimleri alanında başarılı gençlerin yetişeceğini belirten Başkan Palancıoğlu, "Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi, meslek liseleri içerisindeki en nitelikli, en önemli liselerinden biri olacak. Lisemizin 11 tane atölyesi, büyük bir hangarı mevcut. İnşallah tefrişiyle birlikte özellikle Savunma Sanayi Başkanlığı'nın, TAİ, TEİ gibi nitelikli şirketlerinin buraya sponsor olması, öğrencilerimize burs imkanı sağlaması, staj ve iş imkanı vermesi konusunda uğraşıyoruz. Bizim hedefimiz özellikle gençlerimizin İHA'lara SİHA'lara olan ilgisi ile birlikte teknolojik altyapıyı en iyi şekilde sunacak ve atölye faaliyetleri ile bunu pekiştirecek; özellikle havacılık alanında, uzay alanında gençlerimizin çok iyi bir noktaya gelmesini sağlayacak bir meslek lisesi kazandırmak. Kayseri'ye sanayi açısından çok önemli katma değeri olacak. İnşallah bu lise açıldığında yalnızca Kayseri'nin değil; Türkiye'nin en önemli liselerinden bir tanesi olacak" dedi.

"Gençlerimiz bu lisede eğitim almak için sıraya girecekler"

Tarihe adını yazdıracak nice yeni nesiller yetiştirmek için Melikgazi Belediyesi olarak büyük bir görevi üstlendiklerini belirten Başkan Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak birçok alanda olduğu gibi eğitim yatırımlarımızla da adımızdan söz ettiriyoruz. 5 yıl gibi kısa bir sürede ilçemize rekor hizmetler kazandırdık. Gençlerimizin geleceği, ülkemizin geleceği için nitelikli eğitim sağlamak için ilçemize kazandırdığımız 21 okulun içerisinde en önemlisi Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi. İnşallah burası hem Kayseri'nin hem de ülkemizin geleceğine hitap edecek çok güzel, nitelikli, liyakatli gençleri yetiştirecek bir lise olacak. Yabancı dilde eğitim verecek ve Erciyes Üniversitesi'ne çok yakın bir noktada savunma sanayi açısından çok önemli bir konumda olacak. Kayseri'nin ve ülkemizin sanayisine de inşallah yön verecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla gençlerimiz bu liseye girmek için sıraya gireceklerdir diye tahmin ediyoruz. Ülkemize, şehrimize, Melikgazi'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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