Melikgazi Belediyesi'nden Yeni Spor Okulu: ERVA Açılışı Gerçekleşti - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi'nden Yeni Spor Okulu: ERVA Açılışı Gerçekleşti

Melikgazi Belediyesi\'nden Yeni Spor Okulu: ERVA Açılışı Gerçekleşti
31.07.2025 12:03  Güncelleme: 12:07
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Melikgazi Belediyesi, Kayseri Valiliği ile iş birliği içerisinde Mimarsinan bölgesinde 58. Erva Spor Okulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, gençlere destek vermenin önemini vurguladı.

Melikgazi Belediyesi'ne ait tesisin yenilenerek Kayseri Valiliği'nin koordinasyon ve destekleriyle hayata geçirilen Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Erva Spor Okulu'nun açılış töreni gerçekleşti.

"Melikgazi Belediyesi olarak gençlere sahip çıkıyoruz"

2025 aile yılında gençlerin sportif faaliyetlerini destekleyen güzel bir okulun açılışını yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, gençlere sahip çıktıklarını belirterek şunları ifade etti:

"58. Erva Spor Okulu'nun açılışını yaptık. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir süreçte bu okulun tadilat, tamiratlarını yaparak güzel bir hale getirdiler. 2025 yılı aile yılı. Bu kapsamda bu tesis çok büyük önem arz ediyor. Mimarsinan gibi bizim gözbebeğimiz bir mahallede çocuklarımıza, kadınlarımıza, gençlerimize renk katacak. Biz Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. Bugün Kocatepe Mahallemizde saha ziyareti yaptım. İhalesini yaptığımız bir ilkokulun temelini attık, yakında açılış programını da yapacağız inşallah. Açılışını yapacağımız, temelini atacağımız birçok okul, kütüphane yapıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak gençlere sahip çıkıyoruz. Pazartesi günü güzel bir müjdeyi de sizlerle paylaşacağım. Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisemize başvuru yapan gençlerimizin LGS sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanıyor. Havacılık ve Uzay Sanayiinde Kayseri'nin söz sahibi olabilmesi için öncelikle personel ihtiyacını karşılaması lazım, yetişmiş, liyakatli insanlar lazım. Açılışını yaptığımızda çok güzel bir altyapı Kayseri'ye kazandırılmış olacak. Erva Spor Okulumuz hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise Melikgazi Belediyesi'ne ait binanın iyileştirilerek ERVA Spor Okulu olarak işlevlendirilmesine destek veren Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise belediyelerin, STK'ların destekleriyle açılan Erva Okulları için Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e teşekkür ederek okul sayısının daha da artması yönünde temennide bulundu.

Vali Çiçek: "Burası Melikgazi Belediyesi'nin emeğiyle oldu"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediyesi Mimarsinan Erva Spor Okulu'na verdikleri önemli destekten dolayı Başkan Palancıoğlu'na teşekkür ederek şunları söyledi:

"Erdemlerimizle varız, kısaca ERVA. Türk gencinin sahip olması gerektiği milli şuur, manevi duygular, memleketine olan sevda, tarih bilinci aynı zamanda sporla birleşerek hayal ettiğimiz memleketimizin geleceği için dertlenen gençler yetiştirmek istiyoruz. Bunun arkasında kocaman bir ordu var. Bu Kayseri'nin kendi içerisinden çıkardığı bir proje. 16 bin öğrencisi, okul aile birliği başkanlarıyla her mahallede, en ücra yerde bile olsa gençlerimizi yalnız bırakmayacağımızın meydan okuması. Hiç durmadan her mahallede Erva Spor Okulları açacağız. ERVA bizim namus, şeref meselemiz. Buradaki Erva Spor Okulu'nun açılışında bütün masraflarını baştan sona karşılayan, yer de zaten kendilerine ait, Melikgazi Belediye Başkanımız tek tek gece gündüz burayı nasıl gençlerimizin hizmetine sunarız diye düşündüler, tasarladılar. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Mimarsinan'da, birçok yerde hizmeti var ama o atıl binaların gençlerimizin hizmetine sunulması, bazen yenisini yapmaktan bile daha zahmetli olabiliyor. Melikgazi Belediye Başkanımız sadece burada değil, bütün projelerde fikriyle, derdiyle yanımda yer aldı. Burası Melikgazi Belediyesi'nin emeğiyle oldu. 58. Erva Spor Okulumuz hayırlı olsun, Melikgazi Belediyemize teşekkür ediyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi'nden Yeni Spor Okulu: ERVA Açılışı Gerçekleşti - Son Dakika

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