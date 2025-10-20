Meme Kanseri Farkındalığı İçin Eğitim Etkinliği Düzenlendi

Bilecik Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı.

Bilecik Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan program kapsamında, Pelitözü ve Kayıboyu mahallelerinde yaşayan vatandaşlara yönelik meme kanseri farkındalığı eğitimi düzenlendi. Etkinlikte, İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından erken teşhisin önemi, kendi kendine meme muayenesi yöntemleri ve düzenli sağlık kontrollerinin yaşam kurtarıcı etkileri hakkında bilgiler paylaşıldı. Program kapsamında ayrıca eğitime katılan kadınlar, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ağırlanarak ücretsiz testlerden geçirildi.

Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri, Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri koordinasyonunda verilen eğitimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve programa destek veren görevlilere teşekkür etti. - BİLECİK