MEMEDER Onursal Başkanı Özmen, meme taramasında üst yaş sınırını 74\'e çıkarmak istiyor

Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de meme kanseri taramalarında üst yaş sınırının 69'dan 74'e çıkarılması gerektiğini belirterek, bu konuda Sağlık Bakanlığı ile çalışma başlatacaklarını söyledi.

Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, meme kanserinde erken tanı ve düzenli taramanın önemine dikkati çekti.

Türkiye'de meme kanseri tarama programında üst yaş sınırının 69 olduğunu hatırlatan Özmen, yaşam süresinin uzamasıyla birlikte tarama yaşının da yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Özmen, "Tarama yaşının 74'e çıkarılması için Sağlık Bakanlığı ile çalışmalara başlayacağız." dedi.

ABD'de ortalama risk grubundaki kadınlar için meme kanseri taramasının 40-74 yaş aralığında önerildiğine işaret eden Özmen, Türkiye'de de 70-74 yaş grubundaki kadınların tarama kapsamına alınmasının erken tanı açısından önemli olacağını vurguladı.

Erken tanı tedavi başarısını artırıyor

Meme kanserinde erken tanının, hastalığın seyrini ve uygulanacak tedaviyi doğrudan etkilediğini belirten Özmen, düzenli mamografi taramaları sayesinde henüz belirti ortaya çıkmadan hastalığın erken evrede tespit edilebildiğine dikkati çekti.

Hastalığın erken evrede yakalanmasının tedavi seçeneklerini artırdığını ve hastaların yaşam süresi ile yaşam kalitesine önemli katkı sağladığını ifade eden Özmen, tarama programlarının toplumdaki yaşam süresindeki artışa paralel olarak güncellenmesi gerektiğini kaydetti.

Prof. Dr. Özmen'in 74 yaş çağrısının hayata geçirilmesi halinde, Türkiye'de 70-74 yaş arasındaki kadınların da düzenli meme kanseri taramasına dahil edilmesi mümkün olacak.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yapılan açıklama, erken tanı, düzenli kontrol ve mamografi taramalarının önemini bir kez daha gündeme taşıdı.