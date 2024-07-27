Memur-Sen Yürüyüşü Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Memur-Sen Yürüyüşü Devam Ediyor

Büro Memur-Sen, Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen'in Bolu'dan Ankara'ya başlattıkları yürüyüş devam ediyor. Yürüyüşte yağmur altında ilerleyen memur sendikaları, kazanımlarının iadesini talep ediyor. Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, yürüyüşlerini Ankara'da büyük bir kalabalık eşliğinde tamamlayacaklarını ve basın açıklaması yapacaklarını belirtti. Yürüyüşte 3600 ek gösterge talebi öne çıkıyor.

27.07.2024 18:07
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Büro Memur-Sen, Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen'in Bolu'dan Ankara'ya başlattıkları yürüyüş devam ediyor.

Memur-Sen'e bağlı Büro Memur-Sen, Enerji Bir-Sen ve Ulaştırma Memur-Sen'in Bolu'dan Ankara'ya başlattıkları yürüyüş devam ediyor. Zaman zaman yağmur altında devam eden yürüyüşle ilgili açıklama yapan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, başlattıkları eylem sürecinin dördüncü aşamasında olduklarını hatırlatarak, yürüyüşlerini Ankara'da büyük bir kalabalık eşliğinde gerçekleşeceğini ve basın açıklaması ile bitireceklerini söyledi.

Kamu görevlilerinin gasp edilen kazanımlarının iadesini istemenin en doğal ve temel hakları olduğunu söyleyen Yazgan, haklı taleplerinin mücadelesini sonuna kadar vereceklerini ifade etti. Yazgan, "Gerçekleştirdiğimiz eylemler ve ısrarlı takibimiz ile sözü verilen Toplu Sözleşme İkramiyesi TBMM'de yasalaşma yolunda. Sözü verilen bir başka husus olan 3600 ek göstergenin de en kısa sürede hayata geçmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Tasarruf genelgesiyle ellerinden alınan servis hizmetinin bir toplu sözleşme kazanımı olduğunu belirten Yazgan, "Yılların mücadelesiyle toplu sözleşme masasında elde ettiğimiz kazanım, tasarruf gerekçesiyle elimizden alındı. Servis hizmetinin kurumdaki ve genel bütçedeki payına baktığımızda bunun ne kadar bu gerekçeden uzak olduğu görülecektir. Tasarruf, memurun emeğinden değil, israf kalemleri önlenerek yapılır" dedi.

Yürüyüşlerine kamu görevlilerinin büyük ilgi ve desteği olduğunu da anlatan Yazgan, "Taleplerimiz açık ve net. Birinci dereceye gelen kamu görevlilerinin hepsine 3600 Ek Gösterge verilmesi, servis hizmetinin tasarrufa kurban edilmemesi, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın kaldırılması, kamuda mülakatın her türlüsünün kaldırılması, tüm memurların tek yasa ile şiddetten korunması, kira yardımı yapılması (büyükşehir ve maliyetlerin yüksek olduğu bölgelerde), fazla çalışma, resmi tatil ve bayram günlerinde yapılan çalışmaların karşılığının ödenmesi" diye konuştu.

Ankara yürüyüşünün bundan sonraki aşamasında her gün bir talebi gündeme taşıyacaklarını belirten Yazgan, bugünkü gündemlerinin 3 bin 600 ek gösterge olduğunu söyledi.

3 bin 600 Ek Gösterge sözünün yerine getirilmesinin önemine vurgu yapan Yazgan, emekli olmayı bekleyen bir çok kamu görevlisinin düşük maaş sebebiyle emekli olmadığını, 3600 ek göstergenin verilmesiyle az da olsa artacak emekli maaşlarının emekliliği bekleyenleri sevindireceğini kaydetti.

Yürüyüşlerini 1 Ağustos Perşembe günü bitirmeyi hedeflediklerini belirten Yazgan, Ankara'da gerçekleştirilecek basın açıklamasına hak arama mücadelesi veren bütün kamu görevlilerini davet etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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