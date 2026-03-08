Menemen\'de 8 Mart coşkusu yaşandı

Menemenli kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, iftar programıyla karşıladı. Binden fazla kadının katılımıyla düzenlenen iftar programında Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Kadın güçlü olursa aile güçlü olur, toplum güçlü olur, Menemen güçlü olur, İzmir güçlü olur, Türkiye güçlü olur. Gururla ifade etmek gerekirse Menemen güçlü kadınların kentidir" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Menemen'de birlik, beraberlik ve dayanışma içinde iftar sofrasında karşılandı. Menemen Belediyesi Tepe Sosyal Tesisleri'nde Kadınlar Günü için özel olarak düzenlenen iftar programına, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile birlikte AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Gerçek Tekin, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, MHP Menemen İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı ve Menemen'in dört bir yanında yaşayan kadınlar katıldı. İlahi dinletisiyle başlayan programda, son günlerde çok popüler olan "Kabe'de hacılar" ilahisinin okunmasına kadınlar da ellerindeki karanfillerle eşlik etti.

"Kadın güçlü olursa, toplum güçlü olur"

Gecenin açılış konuşmasını yapan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Kadın; sevgidir, şefkattir, sabırdır, emek ve berekettir. Kadın; yuvadır. Kadın; umuttur. Kadın; hayatın ta kendisidir. Bir çocuğun ilk öğretmeni annedir. Bir ailenin en güçlü direği kadındır. Bir toplumun geleceğini şekillendiren yine kadındır. İşte bu yüzden biz her zaman şunu söylüyoruz; bir şehrin gücü, kadınlarının gücü kadardır. Kadın güçlü olursa; aile güçlü olur, toplum güçlü olur, Menemen güçlü olur. Ne mutlu bize ki Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına birçok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını vererek, kadının toplumdaki yerini bir lütuf olarak değil, bir hak olarak teslim etmiştir. Onun 'Kadınlarını geride bırakan toplum, geride kalmaya mahkumdur' sözü bizim yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımızn Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi; 'Kadınlarını ihmal eden bir toplum, gücünün yarısını kaybetmiş demektir.' Biz de Menemen'de bu anlayışla çalışıyoruz. Kadınların akşam huzurla yürüyebildiği, çocuklarını güvenle parka götürebildiği, sosyal hayatın içinde daha güçlü yer aldığı bir Menemen için gece gündüz demeden çalışıyoruz. ve artık büyük bir gururla söylüyoruz: Menemen güçlü kadınların şehridir" dedi.

"Kadınlar, geleceği yetiştiren kahramanlardır"

Başkan Pehlivan'ın yoğun alkış alan konuşması sonrası kürsüye çıkan isimse AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Gerçek Tekin oldu. Tekin, "Ramazan sadece aç kalmak değil, gönülleri doyurmaktır. Sadece sofraları değil, gönülleri birleştirmektir. Bu mübarek ayda aynı sofranın etrafında buluşmak çok kıymetlidir. Bugün aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Kadın hayatın merkezidir, kadın merhametin, emeğin, fedakarlığın adıdır. Toplumun vicdanı, ailenin temeli ve mimarıdır. Kadınların daha güçlü ve söz sahibi olması için var gücümüzde çalışıyoruz. Kadınların toplumda daha güçlü olması, yalnızca ekonomik değil, toplumsal gelişimin de önemli şartlarından biridir. Kadınlar yalnızca evlat yetiştiren anneler değil, geleceği yetiştiren kahramanlardır" dedi.

"Kadın demek cesaret demektir"

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran ise, "Bugün sizlerin heyecanı ve coşkusu, bizlere de heyecan ve coşku veriyor. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Emeğiyle, fedakarlığıyla yaşama katkı sunan tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Kadın demek emek demek, kadın demek fedakarlık demek, cesaret demek. Kadın varsa başarı, huzur ve mutluluk vardır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlara verdiği destekle, bugün siyasetten sanayiye kadar kadının olmadığı hiçbir yer yok. Her alanda sayımız her geçen gün artıyor. Cumhurbaşkanımıza kadınlara verdiği değerden dolayı şükranlarımızı sunuyorum. İyi ki sizlerle kocaman bir aile olduk" ifadelerini kullandı.

"Siyasetin de devletin de özü insan, aile ve kadındır"

Menemen'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen iftar programında kürsüye gelen AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da siyasetin ve devletin de özünün insan, aile, kadın olduğuna dikkat çekti. Çankırı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta ifade ettiği gibi, 'Kadını dışlayan bir toplum, gücünün yarısından vazgeçmiş demektir.' Emine Erdoğan hanımefendinin de belirttiği gibi, 'Kadın eli değen her iş, merhametle, zarafetle ve adaletle büyür.' Bizler; mutfaktaki tencerenin kaynamasından, devletin en kritik karar masalarına kadar her yerdeyiz! AK Parti'mizin 24 yıllık başarı hikayesinin arkasında da dev bir ordu vardır. Bu ordu; yüreğinde iman ve vatan sevgisiyle yaşayan, güçlü, çalışkan, cefakar AK Kadınlardır. Sokak sokak, kapı kapı gezerek gönülleri fetheden, Türkiye'nin en büyük kadın hareketi olan Kadın Kollarımızın her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Menemen, 'İzmir nasıl yönetilir' sorusuna en net ve güçlü cevaptır"

Konuşmasında Menemen'deki belediyecilik başarısına da değinen Çankırı, "Gelelim Menemen'e; bugün burada neden yüzümüz gülüyor? Neden burada başımız dik? Çünkü burada, laf kalabalığına yer yok; burada samimiyet var. Menemen, AK Parti belediyeciliği ile buluştuğu günden beri sadece çehresini değiştirmedi, özgüvenini geri kazandı. Biz burayı devraldığımızda Menemen; yönetim krizleriyle, ödenemeyen borçlarla ve vizyonsuzlukla boğuşuyordu. Bugün ise Aydın Pehlivan Başkanımızla birlikte; asfaltlanan yolların çok ötesinde, sosyal belediyecilik nedir tüm İzmir'e öğretiyoruz. Kadınlarımızın huzurla vakit geçirdiği tesislerden, gençlerimizin geleceğe hazırlandığı merkezlere kadar Menemen artık bir hizmet şantiyesine dönüşmüştür. Menemen, İzmir'in 'nasıl yönetilir' sorusuna verilen en net, en güçlü cevaptır" dedi.

Çankırı'nın konuşması sonrası iftar programı günün anısına dair fotoğraf çekimleriyle son buldu.

İftar sonrası da programlar devam etti

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın iftar sonrasında da programları yoğundu. Başkan Pehlivan ve Çankırı ilk olarak Belen Köyü Muhtarı Birol Oğuz'a, vefat eden annesi için taziye ziyaretinde bulundu. Daha sonra Eski Belen Kahve işletmesini ziyaret eden Başkan Pehlivan ve Çankırı'nın bir sonraki durağı Asarlık oldu. Filiz İlhan'a gerçekleştirilen ziyaret sonrası Gaybi Mahallesi'nde de Aktan ailesini ziyaret eden Başkan Pehlivan ve Çankırı'nın son durağı ise Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda AK Parti Gençlik Kolları tarafından kurulan çadır oldu. Çankırı ve Pehlivan burada gençlerle langırt oynayıp sohbet etti. Keyifli sahur buluşması hep birlikte kahvaltı edilmesinin ardından sona erdi. - İZMİR