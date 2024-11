Menemen\'de Gölpark Karavan Şenliği Coşkusu

Yerel

Menemen Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gölpark Karavan Şenliği, Türkiye'nin dört bir yanından karavancıları Menemen'de buluşturdu. Yaklaşık 100 karavanla Gölpark'ta toplanan karavancılar 3 günlük dolu dolu bir programla hem kamp yaptı, hem de Menemen'i daha yakından tanıdı.

Menemen Belediyesi tarafından ilki geçtiğimiz yıl Uluslararası Menemen Çömlek Festivali ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilen Gölpark Karavan Şenliği, bu yıl da Öğretmenler Günü'nü de kapsayacak şekilde 22-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Yaklaşık 100 karavanla ilçeye gelen karavancılar, hazırlanan alanda hem etkinliklere katıldı hem de gölün etrafında kamp yaptı.

Menemen Belediyesi tarafından hazırlanan programlar çerçevesinde canlı müzik, şehir turu, Öğretmenler Günü kutlaması, bisiklet yarışı, kısa film gösterimi gibi birçok etkinliğin yer aldığı şenlik çerçevesinde ilçeye gelen karavancılar hem Menemen ve Menemen tarihini yakından tanıma fırsatı buldu, hem de keyifli zaman geçirdi. Ayrıca şenliğe katılan karavan firmaları ve karavan ustaları da vatandaşlara teknik bilgiler vererek destek sağladı.

Etkinliğe katılan karavan sahipleri Menemen'de çok keyifli vakitler geçirdiklerini belirterek Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Gelecek yıl festivali heyecanla beklediklerini dile getiren karavancılar, "Her şey düzenli ve çok güzeldi. Menemen'de çok farklı ve düzenli bir kent. Burada olmaktan çok keyif aldık. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" diye söyledi.

"Menemen bir buluşma noktası oldu"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Menemen bir zamanlar tatil beldeleri ve İzmir'in arasında araçların frene bile basmadan geçtiği bir geçiş güzergahı gibiydi. Son yıllarda yaptığımız yatırımlar, tanıtım çalışmaları, festivaller ve çeşitli faaliyetlerle Menemen'i artık geçerken arabanın camından bakılan bir yer olmaktan çıkarmayı başardık. Artık Menemen tercih edilen, gelip ziyaret edilen, yaşanan, her türlü sosyal imkanla birlikte fırsatlar sunan bir kent haline geldi. Gölpark'ta düzenlediğimiz karavan şenliği de bu durumun bir göstergesi oldu. Menemen artık her alanda olduğu gibi turizmde ve konaklamada da ön plana çıkan bir ilçe haline geliyor" dedi. - İZMİR