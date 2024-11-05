Meram Belediyesi Altyapı ve Asfaltlama Çalışmalarını Tamamladı

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Konya'nın merkez Meram ilçe Belediyesi, ilçedeki altyapı ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, İlkbahar, Taşcami Uzunharmanlar, Gazanfer ve Çakılharmanlar Caddeleri ile Doyuran, Bozdağlı, Şenses ve Türkiye Sokak üzerinde yürütülen asfaltlama çalışmaları tamamlanarak toplamda yaklaşık 3 kilometrelik yol hem konforlu ulaşıma hem de yeni ve modern bir görünüme kavuştu.

Yaptığı çalışmalarla ilçe genelinde ulaşımı rahatlatmayı ve yol konforunu artırmayı hedefleyen Meram Belediyesi, açtığı yeni cadde ve sokaklar, yenilediği yollarla hem araç sürücülerinin hem de yayaların güvenliğini ve ulaşım konforunu artırmaya devam ediyor. Yaklaşan kış mevsimine rağmen havaların elverişli olmasından dolayı çalışmalarında hız kesmeyen Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 4 cadde ve 4 sokağın daha asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Başkan Kavuş; "Yol, ulaşım ve asfaltlamada sürdürdüğümüz titiz ve gayretli çalışma bundan sonra da aynı hassasiyetle devam edecek"

İlçede yol, altyapı ve asfaltlama çalışmalarının sezon boyunca hız kesmeden devam ettiğinin altını çizen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yenilenen 4 cadde ve 4 sokak ile Meram'ın gelişen ve değişen yüzünü ortaya çıkaran çalışmalara bir yenisini eklediklerini ifade etti. Çalışmaların havaların el verdiği sürece ilçenin dört bir yanında devam edeceğini belirten Başkan Kavuş, asfaltlama çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; "İlkbahar, Taşcami Uzunharmanlar, Gazanfer ve Çakılharmanlar Caddeleri ile Doyuran, Şenses, Bozdağlı ve Türkiye Sokak'taki yollarımızı yenileyerek vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Yeni ve modern yollar sadece ulaşımda konforu sağlamakla kalmıyor, ilçemizin ekonomik ve sosyal yaşamına da katkı sağlıyor. Bu sebeple bu noktada yıllardır titiz ve gayretli bir çalışma sergiliyor, konuyu ilçemizin gündeminden tamamen kaldırmaya çalışıyoruz. Asfaltlama çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek ve hizmetlerimizi bu hedefe ulaşacağımız güne kadar planlamaya ve gayretle ortaya koymaya devam edeceğiz."

Vatandaşlar yenilemelerden bir hayli memnun

Yapılan çalışmalar, yolu sıklıkla kullananlar tarafından da takdirle karşılandı. Vatandaşlar, altyapı hizmetlerinin daha da iyileştirilmiş olmasından, yolların modernize edilerek bölgedeki trafik akışının daha düzenli hale getirilmesinden ve yol güvenliğinin artırılmasından dolayı Meram Belediyesine teşekkür etti. - KONYA